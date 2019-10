Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | l’ora delle Fate L’Italia vuole le Olimpiadi | è

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Scocca l’ora. Mancano 48 ore all’attesissimo esordio dell’Italia aidi, sabato 5 ottobre (ore 09.00) le azzurre scenderanno in campo a Stoccarda per disputare il turno di qualificazione della rassegna iridata e andare a caccia della qualificazione alledi Tokyo 2020 (sono in palio nove pass). La missione è alla portata di questa squadra che è stata costruita meticolosamente nel corso degli anni, la classe 2003 ha un talento innato plasmato giorno dopo giorno al PalAlgeco di Brescia proprio con l’obiettivo non soltanto di conquistare il biglietto per il Giappone ma anche di provare a compere per una medaglia internazionale che sarebbe storica. Il CT Enrico Casella ha sempre creduto fermamente nelle doti di questo gruppo, ci ha investito molto, è riuscito a ottenere un’Italia potenzialmente fortissima e ...

filippo898 : RT @Coninews: L'avventura mondiale degli azzurri sta per cominciare! La squadra maschile di ginnastica artistica ha raggiunto l'Italdonne a… - marikona98 : @RaiSport Sabato mattina, sul web, trasmetterete le qualifiche dei Mondiali di ginnastica artistica della squadra femminile? Grazie - atlentus : @saeptvm la penso come tee, ucla sarebbe il mio sogno anche per il programma di ginnastica artistica che hanno, ma… -