Ghali e la chat con la mamma che rivela tutto l’amore che c’è

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)in tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourin tourLa prima cosa bella diè sua madre. Il cantante milanese di origini tunisine, che da un paio d’anni è considerato «il nuovo fenomeno della musica italiana», ha sempre manifestato l’amore per la madre,ndo qua e là frammenti di un rapporto unico. L’ultimo arriva via Instagram, dove il rapper ha condiviso una-figlio. C’è lei che gli chiede consiglio: «Mi hanno chiamato per il mio lavoro, che faccio?». E c’è il 26enne che risponde senza ombra di dubbi: «Basta quel lavoro. Digli “ciao, è stato bello”, e ringraziali. Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me». La risposta di lei: ...

infoitcultura : Ghali e la chat con la mamma: 'Lascia il lavoro, ho bisogno di te' - comelarisata : RT @SkyTG24: Ghali e la chat con la mamma: 'Lascia il lavoro, ho bisogno di te' -