Gf Alfonso Signorini sceglie Pupo e Wanda Nara come opinionisti

Gf Alfonso Signorini ha scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini ha scelto i due opinionisti. «Ecco chi sono», il sito Dagospia ha lanciato l’indiscrezione: «Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip». Non è tutto. Poco dopo, Blogo ha lanciato il presunto secondo nome. Wanda Nara sarebbe affiancata nel ruolo di opinionista da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Insomma, la Nara e il cantante potrebbero essere i nuovi opinionisti del ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini inarrestabile : tra gli opinionisti un big della musica italiana : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. Ad oggi TvBlog ci svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie

Grande Fratello Vip : annunciata l’opinionista di Alfonso Signorini : Alfonso Signorini: rivelato il nome della prima opinionista del GF Vip Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Il reality più famoso del piccolo schermo, riadattato nella versione dedicata ai personaggi del piccolo schermo, sta per ripartire e Dagospia ha da qualche minuto annunciato il nome dell’opinionista che affiancherà Alfonso Signorini durante il corso di questa nuova avventura, visto che il direttore di Chi ha partecipato al ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini è deciso a non farli entrare. Chi vuole tenere fuori (costi quel che costi) : Il Grande Fratello Vip sta per tornare con tante novità, prima tra tutte quella che riguarda la conduzione. Il reality, infatti, non sarà più affidato a Ilary Blasi che ha rinunciato per i troppi impegni di lavoro. Al timone del programma, però, ci sarà un nome da sempre legato al reality. Sarà Alfonso Signorini il conduttore del Grande Fratello Vip e ora il direttore di Chi sta lavorando per creare la squadra giusta. Pian piano Signorini sta ...

GF Vip 4 - Alfonso Signorini non vorrebbe 'figli di' nella Casa : no a Mercedesz Henger : Nuova indiscrezione sull'edizione Vip del Grande Fratello che debutterà a breve su Canale 5: pare che Alfonso Signorini abbia "vietato" agli autori di scegliere come concorrenti dei personaggi che sono diventati famosi grazie al talento dei genitori. Nessun "figlio di", dunque, dovrebbe entrare nella Casa più spiata d'Italia tra fine ottobre ed inizio novembre. Ci sarebbe il veto di Signorini su una categoria di Vip Negli ultimi giorni, si sta ...

Grande Fratello Vip - altro colpaccio di Alfonso Signorini : nella casa entra un celeberrimo giornalista : In questi giorni, negli studi Mediaset, si sta discutendo su quali celebri volti dello spettacolo entreranno a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'ultimo retroscena di Blogo rende noto che nella casa più spiata d'Italia, in questa quarta edizione, sotto l'ulteriore att

Michelle Hunziker e "l'idillio mai esploso" con Marica Pellegrinelli - cos'ha notato Alfonso Signorini : "L’idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, entrambe ex mogli di Eros Ramazzotti, termina anche sui social. La conduttrice ha tolto il ‘segui’ alla modella che ha ricambiato", si legge nel settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Leggi anche:Marica Pellegrinell

Carlo d'Inghilterra - lo schiaffo di Camilla nelle foto pubblicate da Alfonso Signorini : Per il secondo anno consecutivo, Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha scelto la Sardegna per staccare dagli obblighi di Corte e per ricaricare le batterie, probabilmente in previsione della lunga, lunghissima stagione di impegni ufficiali che aspettano lei e il resto della famiglia reale. Il settima

Grande Fratello Vip - le ultime novità su cast e opinionisti. Ecco i nomi della squadra di Alfonso Signorini : È partito il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sarà al timone ed è pronto a creare una squadra importantissima per quanto riguarda gli opinionisti e i volti dello spettacolo. I primi contatti, stando a quanto si legge su TvBlog, erano stati con Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno. La trattativa però si è conclusa con un nulla di fatto. Stesso discorso per Giulia De Lellis e Pamela Prati per diversi motivi. . ...

Grande Fratello Vip - doppio colpaccio per Alfonso Signorini : chi vuole fisso in studio : Alfonso Signorini scalda i motori del Grande Fratello Vip, che andrà a condurre per la prima volta su Canale 5. Il sempre bene informato sito TvBlog informa che la produzione sta vagliando diversi profili e al momento non è ancora arrivata una scelta definitiva. Una cosa è certa: accanto a Signorini