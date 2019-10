Gessica Notaro dalla Balivo svela il suo dramma familiare

“Si è suicidato”. Gessica Notaro racconta il dramma di cui non aveva finora parlato : Gessica Notaro è stata ospite di Vieni da me nella puntata di mercoledì 2 ottobre e ha raccontato un fatto terribile della sua vita del quale finora aveva parlato poco. Oltre a raccontare la terribile esperienza dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato che l’ha sfregiata con l’acido, Gessica Notaro ha tirato fuori dal suo passato anche un altro fatto terribile che ha segnato per sempre la sua vita: il suicidio di suo fratello che si è ...

Vieni da Me - Caterina Balivo sta per piangere. Gessica Notaro la ferma : "Perché non devi farlo" : Gessica Notaro, ospite nel salotto di Vieni da Me in onda su Rai 1, si è raccontata senza censure, portando addirittura la padrona di casa, Caterina Balivo, a trattenere a stento le lacrime. Conclusasi la clip che ha riassunto la tragica vicenda del 2017, quando cioè l'ex fidanzato della Notaro le h

Gessica Notaro/ "Per il mio ex attendo solo la Cassazione - ma la pena è giusta' : Gessica Notaro a Vieni da me, l'ex miss, sfregiata dal suo ex con dell'acido, si è sottoposto al gioco della cassettiera assieme a Caterina Balivo

L’addio commovente di Gessica Notaro all’amato cane Ziggy : Gessica Notaro commuove su Instagram con un post dedicato all’amato cane Ziggy. La modella ha raccontato sui social l’addio straziante al suo chihuahua, dedicandogli una lunga lettera. “Oggi se ne va una colonna portante della mia famiglia – ha scritto l’ex protagonista di Ballando con le Stelle -. Per via di un tragico incidente”. Gessica ha poi svelato ai fan che sarà assente dai social per qualche tempo per ...

Come si parla di femminicidio? Lo spiegano Lucia Annibali e Gessica Notaro : Rubare è un reato, frodare anche. Uccidere una donna? Sì, però… C’è sempre un ma quando si parla di femminicidi o violenza di genere e la condanna difficilmente è netta, a volte perfino dal punto di vista giuridico, quasi sempre da quello morale e dell’opinione pubblica, influenzata anche delle parole errate usate per descrivere i fatti. Dopo l’uccisione della giovane piacentina Elisa Pomarelli da parte di un uomo descritto in un paio di ...

Gessica Notaro rifiuta il GF Vip e un cachet da 100 mila euro : l’indiscrezione : Una cifra che avrebbe fatto girare la testa a chiunque non è riuscita a convincere Gessica Notaro a varcare la porta della casa del Grande Fratello Vip per partecipare da concorrente al reality di punta di Mediaset. Secondo le indiscrezioni firmate da Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi, la Notaro, amatissima dal pubblico dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, avrebbe detto no a un’offerta che ...

Gessica Notaro - 100'000 per partecipare al GFVip ma lei dice di no : E' già tempo di Grande Fratello Vip, e il toto nomi sui prossimi concorrenti del programma si fa sempre più insistente. Le ultime indiscrezioni vorrebbero che tra i papabili inquilini della casa più spiata d'Italia ci sia anche la ex concorrente di Miss Italia Gessica Notaro, o per lo meno così sostiene al momento il noto giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi in edicola.Secondo Dandolo, infatti, Mediaset avrebbe contattato la bella ...