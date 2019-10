Gentiloni commissario affari economici | ok del Parlamento Europeo

Paolo Gentiloni supera “l’esame” del Parlamento UE : sarà commissario per gli Affari Economici : L'ex premier si è sottoposto a tre ore di confronto con i deputati europei che dovevano decidere la sua conferma nel ruolo di guardiano dei conti della prossima Commissione Europea. Alla fine è arrivato il via libera, anche se i falchi dell'austerità temono un atteggiamento troppo morbido verso il governo Conte.Continua a leggere

Paolo Gentiloni da commissario all’Europarlamento : fissiamo priorità in Patto Ue - non sia “un carciofo” : Il Patto Ue di stabilità e di crescita ha bisogno di una revisione, meglio se attraverso modifiche legislative (e non solo con operazioni interpretative), perché vanno individuate poche priorità chiare per quanto riguarda i settori in cui applicare la "flessibiltà", come per gli investimenti per l'ambiente e quelli per la coesione; altrimenti rischia di "diventare una sorta di 'carciofo' dal quale si tolgono elementi con esenzioni in troppi ...

Il programma di Paolo Gentiloni da commissario Ue - flessibiltà nelle regole e riforme per la crescita : Pieno ricorso alla flessibilita' ma dentro il rispetto delle regole, investimenti e riforme per aumentare la crescita tenendo in ordine i conti e avvio di un dialogo per "ricostruire la fiducia" e avvicinare le posizioni sulla riforma del Patto di Stabilita'. Questi i punti piu' 'politici' del programma di Paolo Gentiloni, che dal 1 novembre sara' il commissario all'Economia della squadra di Ursula von der Leyen. nelle risposte scritte al ...

A Bruxelles Gentiloni non sarà un commissario commissariato : Roma. Ci sono due modi per inquadrare la nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo per gli Affari economici e finanziari. Il primo è minimalista: Gentiloni dovrà, come detto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, “collaborare in una combinazione intelligente di punti di vista

Ue - Gentiloni nuovo commissario all’Economia. Deleghe cambiate - cresce il ruolo di Dombrovskis : L’ex presidente del Consiglio italiano ottiene una delega di peso nell’esecutivo guidato da von der Leyen, subentrando al francese Pierre Moscovici. Un ruolo chiave per la revisione del Patto di stabilità

Le cose da sapere su Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue all’Economia : (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Paolo Gentiloni (nato a Roma nel 1954), nella commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, è appena diventato il nuovo commissario con delega agli Affari economici dell’Unione Europea. Il ruolo influente che fino a ieri è stato di Pierre Moscovici è solo l’ultimo passo di una carriera politica costellata di successi e prestigio: Gentiloni è stato primo ministro della Repubblica italiana ...

