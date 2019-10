Genova | svelato il progetto di Boeri al posto del Ponte Morandi L’architetto | “Un parco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È stato presentato oggi ailvincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “del” che sorgerà sul terreno dove è crollato il. A presentare i primi rendering Stefano, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo unurbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino la strage autostradale del 14 agosto 2014, con una ‘passerella’ ciclo-pedonale di acciaio dipinto di rosso. Tra il verde sorgerà anche una ‘Torre del Vento’, che assieme allo storico ‘gasometro’ (attualmente abbandonato al degrado) serviranno a raccogliere e accumulare l’energia pulita da sole e vento necessarie a rendere la Val Polcevera la prima area “carbon free” della città. Sotto il nuovo viadotto di Renzo Piano sorgerà ...

