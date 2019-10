Genk-Napoli | la difesa convince | pioggia di insufficienze per l’attacco azzurro

Genk-Napoli 0-0 - pagelle / Il Napoli divora gol grandi quanto l’intero Belgio : MERET. Il giovane Meret si cimenta in due paratoni, sulla zuccata di Samatta al 35’ e poi sul tiro originato da una cappellata di Allan al 42’. Rischia pure di essere beffato da una maligna deviazione. Risultato: il migliore del Napule e abbiamo detto tutto Ilaria cara – 7 Come al solito mi rubi le parole dal taccuino. Aggiungo soltanto un cenno all’attenzione e alla concentrazione che ci mette questo ragazzo. E’ intenzionato a ...

Mezzo passo falso per il Napoli - a Genk è solo 0-0 : Genk, 2 ott. – (AdnKronos) – Mezzo passo falso per il Napoli, che a Genk non dà seguito alla grande vittoria sul Liverpool all’esordio non andando oltre lo 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League. I partenopei possono recriminare sulle tante opportunità sprecate, tra cui un palo e due traverse ma sono mancati sul piano dell’intensità e della ferocia agonistica che avevano messo in ...

Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0 : Lautaro Martinez illude poi doppio Suarez : Highlights BARCELLONA INTER- Finisce 2-1 in favore del Barcellona il secondo match di Champions League dell’Inter. Apre Lautaro Martinez, poi la doppietta di Suarez gela i nerazzurri. Inter padrona della gara per gran parte del primo tempo, po il Barcellona è cresciuto alla distanza. Pareggio a reti bianche tra Genk e Napoli. Partenopei coraggiosi, ma […] L'articolo Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0: Lautaro Martinez ...

VIDEO Genk-Napoli 0-0 - Highlights - gol e sintesi : i partenopei colpiscono troppi pali - pareggio amaro : Brutto pareggio per il Napoli in casa del Genk, uno scialbo 0-0 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. I partenopei, due settimane fa capaci di sconfiggere il Liverpool per 2-0 al San Paolo, non sono riusciti a sfondare la difesa belga e sono stati anche sfortunati visto che hanno colpito anche tre pali e hanno sprecato delle ghiotte occasioni. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Genk-Napoli - Ancelotti sorride a metà : “dovevamo finalizzare meglio. Insigne? L’ho visto poco brillante” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in Belgio, soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne Una serata particolare per il Napoli in Belgio, gli azzurri non sfondano e si portano a casa un pareggio contro il Genk che non può soddisfare Ancelotti soprattutto per quanto riguarda la fase di finalizzazione. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara, l’allenatore di Reggiolo ha ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

Champions League - Napoli spento e sprecone : con il Genk è solo 0-0 : Spenta, sprecona, poco cinica e a tratti confusa. Nelle Fiandre il Napoli inciampa e non va oltre lo 0-0 nella sfida esterna contro i belgi del Genk non riuscendo a mettere la parola fine alla lunga astinenza in Champions lontano dal San Paolo: da tre anni (dicembre 2016 contro il Benfica) è in bia

Se non segni - non vinci. Napoli - remake della scorsa Champions : Genk come la Stella Rossa : Genk-Napoli 0-0. come lo scorso anno Stella Rossa-Napoli 0-0. E come lo scorso anno, la Champions è tutta da giocare. Alla fine il calcio è un gioco semplice: se non segni, non vinci. Il Napoli non ha dominato la partita come il 6-2 del Salisburgo sui belgi avrebbe lasciato ipotizzare ma le sue occasioni per vincere le ha avute eccome. Le ha divorate tutte. Soprattuto con Milik ma non solo. Gli azzurri hanno giocato meglio nel primo tempo che ...

Napoli brutto e sprecone a Genk : 0-0 e Champions più complicata : Inviato a Genk Un brutto Napoli. Anzi bruttissimo. Una squadra con poca voglia e ancor meno grinta. La vittoria di Brescia è già un lontano ricordo, a differenza di quel secondo...

Genk-Napoli 0-0 - Champions League : partenopei sfortunati a suon di pali - brutto pareggio in trasferta : Deludente pareggio per il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, i partenopei si sono dovuti accontentare di un mesto 0-0 sul campo del Genk. Si tratta di un passo indietro per gli azzurri che due settimane fa avevano sconfitto il Liverpool per 2-0 al San Paolo, oggi i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono fatti imbrigliare nella morsa dei belgi e sono anche stati sfortunati perché hanno colpito tre ...

Ma dov’è finito il Napoli? Idee confuse e attacco sterile - il Genk ringrazia e si prende un punto d’oro : Nessun gol in Belgio tra Genk e Napoli, i padroni di casa gestiscono senza soffrire gli attacchi azzurri e portano a casa un prezioso pareggio Le prime avvisaglie si erano avute contro il Cagliari, un ko casalingo riscattato poi con il successo sul Brescia, arrivato comunque soffrendo e con il minimo scarto. In Champions League ci si aspettava tutta un’altra prestazione del Napoli, invece lo 0-0 maturato a Genk conferma il precario ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : 20.55 Dopo il prestigioso successo sul Liverpool,il Napoli pareggia 0-0 a Genk. Azzurri rimaneggiati. Al 15' palo di Callejon e tap in di Milik sulla traversa.Al 25'ancora traversa di Callejon.Al 36'ci prova il Genk,ma Meret para su Berge,poco dopo Hrosokovsky salva su Koulibaly,i belgi,però, pressano.Ancelotti mette Mertens per Elmas e Lorente per Milik.I belgi sorprendono per tenuta atletica,anzi all'84' Allan scivola e Hagi si mangia un gol ...