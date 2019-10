Gazzetta | L’Inter trova la prima sconfitta e la convinzione di essere più forte di quanto

Gazzetta : l’Inter può vincere perché ha capito che più della rosa conta il gruppo : Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport si interroga sui motivi per cui l’Inter è prima, ma soprattuto per cui la formazione di Conte potrebbe arrivare a vincere qualcosa in primavera. Ogni tifoso ha i suoi motivi che possono essere ricercati nei nuovi acquisti o nella guida di Conte Il motivo per cui l’Inter può tornare a vincere in primavera, e non soltanto nelle altre stagioni, è il nuovo spirito di gruppo. perché si parla spesso ...

Gazzetta : assalto dei tifosi a Ferrero in un ristorante. Salvo grazie all’intervento della polizia : La Gazzetta dello Sport racconta la follia scatenatasi in casa Sampdoria. Ieri sera, intorno alle 23, una cinquantina di giovanissimi tifosi blucerchiati ha accerchiato il ristorante dove stava cenando il patron della Samp, Massimo Ferrero, intenzionati ad aggredirlo. Il presidente era in compagnia del tecnico Eusebio Di Francesco e del direttore sportivo Carlo Osti. Con loro anche la guardia del corpo di Ferrero e due funzionari della Digos ...

Gazzetta : regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter : Si spacca la Curva Nord a Milano. Due storici esponenti della Curva interista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che la Curva ha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio e nella notte, ...

Gazzetta : Wanda minaccia il ritorno di Icardi - ma l’Inter confida nel nuovo contratto : La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea il silenzio dell’Inter alle nuove provocazioni di Wanda Nara che, evidentemente non soddisfatta della scelta del marito di trasferirsi a Parigi, ha lanciato un avvertimento “Non è un addio, ma solo un arrivederci”. Ma la società nerazzurra ha già voltato pagina sebbene nulla le dia la certezza di un ritorno di Icardi, dal momento che il Psg ha la facoltà di riscattarlo, ma nessun obbligo ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Gazzetta : Lukaku ignora i buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria : L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insieme alla Juve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insulti razzisti arrivati questa volta dalla tifoseria sarda nei confronti di Lukaku, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi. Lukaku segna e non dice niente, ma con gli occhi ...

Gazzetta : l’Inter tira dritto e ignora Icardi e la sua causa : La guerra prosegue in casa Inter, tra Icardi e la società orami i rapporti sono arrivati ai legali. Dopo che Zhang aveva incontrato l’attaccante argentino per chiarire la sua posizione e la netta esclusione del calciatore dal progetto dell’Inter di questa stagione, giovedì Mauro ha fatto recapitare al club un’atto di citazione. È guerra fra le parti e non certo più guerra fredda. Dopo le 41 prove che Icardi ha sottoposto alla ...

Gazzetta / Icardi fa causa all’Inter - chiede reintegro e 1 - 5 milioni di danni : In homepage del sito della Gazzetta dello Sport campeggia la notizia che chiude definitivamente la telenovela di Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo il reintegro immediato e 1,5 milioni di danni. Altro che fine della telenovela come ha detto oggi Beppe Marotta l’ad dei nerazzurri. Siamo soltanto all’inizio di una controversia che finirà in tribunale. Era anche ...

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...

Gazzetta : Anche l’Inter su Llorente come sostituto di Lukaku : Anche L’Inter pensa a Llorente. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fernando Llorente, già considerato dal Napoli come vice di Milik, sarebbe il primo nome nella lista della spesa dei dirigenti nerazzurri. Ex bianconero, come Conte e Marotta, può essere lui il sostituto di Lukaku. Svicolato sarebbe una mossa giusta secondo l’Inter dopo il tramonto dell’ipotesi Dzeko. L’Inter gli offre un biennale e ...

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...