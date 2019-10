Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'inizio della Serie A sta confermando in parte le aspettative di luglio, ovvero Inter e Juventus che sindono il primo posto in classifica, con il Napoli che potrebbe dare fastidio alle due squadre. La delusione principale riguarda ildi Marco Giampaolo e a tal riguardo ha parlato Giovanni, ex tecnico del Pescara e vero e proprio maestro per Massimiliano Allegri, anche lui ospite all'eventoo Calcio City.per l'occasione ha parlato non solo dima anche di Inter, soffermandosi sulla qualità delle due rose. Un tecnico mai banale, che ha utilizzato parole provocatorie soprattutto nei confronti di Antonio, ma allo stesso tempo ha sottolineato tutta la qualità del tecnico pugliese, che riescea tirar fuori il massimo dai propri giocatori. Per quanto riguarda invece la situazione Giampaolo alha sottolineato: 'Nonche la ...

lucacimini82 : Galeone: 'Conte piange sempre, non credo che il Milan arrivi tra le prime sette' - infoitsport : Galeone: 'Conte piange sempre, Allegri? ecco dove gli ho detto di andare' - MCalciocity : 'Conte riesce sempre a ottenere ad ottenere i risultati che vuole.' Parola del 'Profeta' Giovanni #Galeone dal Foot… -