Fonte : gossipetv

(Di giovedì 3 ottobre 2019)non è stato arrestato: loperil suoarrestato? Erauno! Ebbene sì, il giovane youtuber – con la complicità della madre Luana – ha inscenato su Instagram alcuni problemi con la giustizia per attirare l’attenzione dei suoi follower. Una decisione presa peril suo … L'articolo: eraunoperil suoproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Gabriele Vagnato nessun arresto: era tutto uno scherzo per promuovere il suo libro - GPasqui : L’arresto di Gabriele Vagnato è uno scherzo? Ecco due prove @webbohit - voidxemzi : buongiorno ma in che senso hanno arrestato gabriele vagnato CIOÈ NON VI FA RIDERE -