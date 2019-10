Funziona! La macchina di Ocean Cleanup ha iniziato a pulire il Pacifico

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ha successo la prima raccolta di plastica neleffettuata da “The”, l’organizzazione senza scopro di lucro il cui obiettivo è la pulizia deglii. Il sistema 001 / B inventato dall’olandese, allora 18enne, Boyan Slat è passato dalla fase di progetto a quella operativa e sembra che stia raccogliendo con successo i detriti di plastica. L’ingegnosaconsiste in una lunga barriera galleggiante, costituita da un grosso tubo di gomma legato a un’ancora in grado di scendere fino a 600 metri di profondità. Il tubo in questione, aprendosi, crea una sorta di insenatura artificiale, dove vengono convogliati e trattenuti i rifiuti che galleggiano sulla superficie dell’acqua, facilitandone quindi la raccolta.Ad annunciare il successo dell’operazione è la stessa organizzazione sul suo ...

