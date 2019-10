Fridays for future | Potito Ruggiero mini Iena mette alle strette il ministro

Fridays : venerdì in via Cristoforo Colombo per contestare DL clima : Roma – venerdì 4 ottobre alle 16,30 i Fridays For Future di Roma si ritrovano di nuovo in piazza per il consueto sciopero, questa volta davanti al Ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo per contestare la nuova bozza del ‘D.L. clima’. Mentre la Germania predispone un piano di investimenti green di 100 mld entro il 2030, l’Italia si limita ad avanzare proposte tiepide e insufficienti, che in questa seconda ...

Fridays for future e i rifiuti in strada : «Ma quale bufala - quella foto l'ho scattata io» : Qualche giorno fa, durante la manifestazione per il clima Fridays for future, una foto ha fatto il giro dei social: nello scatto si vedeva un cestino della spazzatura stracolmo, e circondato di...

Il vero significato di Fridays for Future (e i puntini sulle “i” sbagliate) : Premessa, che in altre situazioni avrei omesso ma oggi, data la piega emotiva e “di pancia” purtroppo presa dalla discussione, considero opportuna: Greta Thunberg non mi sta molto simpatica; né ho mai visto di buon occhio i movimenti nati sotto una spinta troppo carismatica e leaderistica, con parole d’ordine e slogan che dividono il mondo in buoni e cattivi, e che rinunciano a cercare la complessità che invece ...

Come sono andati sui social i Fridays for future (e gli altri temi della settimana) : Fridays for future: in 160 piazze italiane si sciopera per il clima, riempite da un'onda verde di giovani che rivendicano il futuro: “Il mondo è nostro, ce lo riprendiamo!”. Un milione di partecipanti stimati (dato fornito da Gianfranco Mascia di Fridays For future) solo in Italia, invocando il diritto di vivere in un mondo meno inquinato e più sostenibile. L'attivista Greta Thunberg dal Canada: “Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando”. ...

Dopo i #gretini dei Fridays for future arrivano i ribelli climatici : "In piazza contro l'estinzione" : Città a rischio di "azioni di disobbedienza civile nonviolenta". I ribelli di Xr "Extinction Rebellion" promettono azioni...

Fridays for Future - se le piazze devono rientrare nelle scuole : Uno scatto dalla manifestazione del 27 settembre 2019 a Roma (Foto: Cecilia Fabiano – LaPresse) Le mobilitazioni sono sacrosante. Hanno portato il dibattito sull’ambiente a diventare ciò che non era: non più un dibattito ma una battaglia generazionale. Lo abbiamo spiegato qualche giorno fa. Per questo non ha alcun senso chi parli di “bigiata di massa” per le manifestazioni di oggi in oltre 180 città italiane e in migliaia nel mondo. ...

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto decreto Clima e legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Fridays for Future - la politica sale sul carro dei ragazzini : La politica sale sul carro dei ragazzini. Se gli studenti hanno dimostrato di saper fare il loro mestiere, riempiendo le piazze delle città di colori, cartelli, emozioni e progetti per la lotta all’inquinamento, non si può dire lo stesso di chi in questi anni ha avuto la responsabilità di dare risposte ai più giovani sul tema dei cambiamenti climatici e invece ha sempre fatto spallucce. Tutti i partiti, chi ...

Sciopero clima 27 settembre 2019/ Fridays for future "Immagini incredibili da Italia" : Sciopero clima 27 settembre, Fridays for future oggi: un milione di partecipanti in tutta Italia. "Immagini incredibili", scrive Greta Thunberg.

Da Nord a Sud - sia in città che in provincia - goliardici senza bandiere politiche : mappa del Fridays for Future italiano : “Siamo più di un milione”. Questo è il grido d’esultanza che risuona nelle piazze italiane, da Nord a sud, provincie comprese. Questa volta i giovani manifestanti per il clima non hanno preso d’assalto solo le grandi metropoli italiane, ma sono scesi in piazza anche nei piccoli centri urbani tra cui spiccano Taranto e Potenza. Queste ultime città simboliche in tema ambientale e per ...

Christian Raimo : "Fridays for Future si sedimenterà" : “Si sedimenterà”. Christian Raimo non ha dubbi: l’onda montante del “FridaysforFuture” si trasformerà in un movimento più strutturato. Politico e di sinistra. In piazza a Roma, stamane non è andato - “non c’ero e mi dispiace”, sospira - ma, da intellettuale, e insegnante di liceo, da sempre è interessato alle idee, alle tendenze, ai comportamenti, ai cambiamenti ...

Fridays for Future : oggi oltre 1 milione di ragazzi ha protestato per il clima in Italia [GALLERY] : oltre un milione di ragazzi Italiani ha invaso le piazze di 160 città per spingere la politica ad attivarsi contro i cambiamenti climatici. Dopo la mega-giustificazione collettiva (discutibile) suggerita alle scuole dal ministro Lorenzo Fioramonti, tante istituzioni hanno assicurato il loro impegno a trovare “soluzioni concrete“, come lo scomputo dal deficit della spesa per l’ambiente, proposto dal sottosegretario ...

Clima - per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia : «Ci avete rotto i polmoni» : Al grido di «Non esiste un pianeta B» e «Ci avete rotto i polmoni» oltre un milione di ragazzi Italiani ha invaso le piazze di 160 città per spingere la politica...