Franca Valeri | Avevo un’attitudine alla gioia A che posto ho messo l’amore?

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Attrice, scrittrice, raffinata umorista,ha da poco compiuto 99 anni e il 5 ottobre sarà presente al festival L’Eredità delle donne, a Firenze. In questa occasione, l’artista ha scelto di raccontarsi a “Io Donna”.Quando le chiedono quale sia stata la suapiù grande in questi 99 anni,risponde sicura:Il teatro, il successo. Ero una gigiona, l’applauso mi appagava completamente. Una specie di estasi. No, non mi sono mai chiesta le ragioni “psicoanalitiche”… Si trattava di un dato di fatto.un’attitudine. A chehol’amore? Al secondo, benché considerevole. All’inizio era al primo.L’attrice spiega poi quando sia avvenuto il cambiamento di prospettiva rispetto ai sentimenti efamiglia.Dopo un anno o due, appena ho iniziato a ...

