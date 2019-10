Forti temporali al nord-est | Bora fino a 110 km h e grandinate

Avviso dell'Aeronautica Militare : domani Forti temporali e venti di burrasca al centro-sud : La perturbazione giunta oggi sull'Italia continuerà ad apportare forte maltempo nella giornata di domani, colpendo in particolar modo il centro-sud, con piogge e temporali anche di forte...

Maltempo - il fronte freddo sferza l’Italia : Forti temporali e temperature in picchiata al Centro e al Nord/Est : Il fronte freddo è arrivato sull’Italia e sta provocando forti fenomeni di Maltempo: tra le località più colpite, come previsto ieri, l’alto Tirreno dove sono caduti 77mm di pioggia a Caniparola in Liguria e Borgo a Mozzano in Toscana. Al Nord/Est spiccano i 66mm di Trieste dove abbiamo appena +17°C in pieno giorno. Ma anche in molte località del Centro, tra Toscana, Umbria e alto Lazio, la colonnina di mercurio è piombata a +18°C in ...

Maltempo - Forti temporali al Centro Italia : grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO] : Il maltemp è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, ...

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : dai Forti temporali alle ampie schiarite - il bollettino fino all’8 ottobre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino all’8 ottobre 2019. Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto su nord ovest, Lombardia, Emilia e sui settori montuosi e pedemontani del triveneto con nuvolosità in rapida estensione alle restanti aree; alla nuvolosità saranno associate precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno risultare di forte intensità su Liguria centro ...

Focus peggioramento tra Mercoledì-Giovedì con Forti temporali sulla penisola : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Ben visibile dalle fulminazioni il fronte atlantico in entrata gia’ al nord-ovest che porterà forti temporali da nord a sud tra oggi e Giovedì. Vediamo però nel dettaglio l’evolversi di questa prima perturbazione di Ottobre. Mercoledì perturbato al Nord tra Liguria speice centro-orientale, Piemonte, orientale e Lombardia. Nel pomeriggio graduale ...

Maltempo - in arrivo Forti piogge e temporali : la pesante allerta meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Piogge e Forti temporali sull'Italia domani : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un impulso perturbato proveniente dal Nord-Europa interesserà l'Italia nella giornata di domani, determinando condizioni di forte instabilità con Piogge e temporali sulle regioni...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione da ovest - previsti “rovesci e temporali Forti” : Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l’estremo ponente. Dunque, Allerta sulle zone B, C, D, e dalle 00.00 alle 14.00 di domani mercoledi’ 2 ottobre. La ...

Previsioni Meteo - Ottobre inizia con un’irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa : Forti temporali in Italia e neve sulle Alpi [MAPPE] : Previsioni Meteo – Un’importane irruzione di aria polare marittima sull’Europa centrale, orientale e sudorientale sembra sempre più probabile per la prossima settimana, in cui sono attesi forti temporali nel nord del Mediterraneo, neve sulle Alpi settentrionali, gelate mattutine e temperature ben al di sotto della media. I modelli GFS ed ECMWF concordano ampiamente su questa ondata di freddo in arrivo sul continente. Inizierà sulla scia di ...

Forti temporali attesi in Sicilia : allerta meteo anche a Ragusa : Forti temporali nelle prossime ore in Sicilia. L'isola sarà interessata da una circolazione ciclonica. allerta nelle province di CL, EN, CT, RG e SR

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : Forti rovesci e temporali - temperature in deciso calo : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di oggi, domani e prossimi giorni, fino al 26 Settembre 2019. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarire su gran parte delle regioni, salvo sul Piemonte per addensamenti persistenti di nubi basse compatte sui settori occidentali fino a tarda sera. Centro e Sardegna: precipitazioni residue sulle coste del Lazio centro-meridionale in rapido esaurimento; ...

Maltempo - Forti temporali nella Sicilia centro/orientale tra Enna e Catania : disagi e allagamenti : Un violento nubifragio si e’ abbattuto ad Enna, a causa dei forti temporali che hanno colpito le zone interne dell’isola. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l’hinterland. Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si e’ trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti. Il ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : Forti temporali nei mari di Puglia e Campania. Temperature in picchiata : Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm ...

Allerta meteo della Protezione Civile per Giovedi' 19 : temporali e venti Forti al centro-sud : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, quando avremo condizioni di forte instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo quelle...