Football americano | Qualificazioni Europei 2020 | Italia pronta per le sfide con Austria e

Fonte : oasport

La Nazionalena diha incominciato il proprio cammino di preparazione verso duedeterminanti per la qualificazione agli. Gli azzurri si sono ritrovati presso la Base Logistica dell'Aeronautica Militare di Rivolto (in provincia di Udine), l'affronterà l'a Vienna il 6 ottobre (ore 14.00) e la Svizzera il 20 ottobre a Milano. La prima fase delle(4 diversi gironi da tre squadre ciascuno) terminerà entro la fine di novembre, le quattro vincitrici dei gruppo si affronteranno tra loro per il successo della rassegna continentale. Cinquanta i giocatori a disposizione di coach Davide Giuliano, 5 in più rispetto al roster dei 45 che scenderanno ufficialmente in campo a Vienna.

