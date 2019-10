Fondi russi | Riesame su Savoini | “Audio al Metropol ammissibile Emerge in maniera nitida

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il file audio registrato aldi Mosca lo scorso 18 ottobre può essere utilizzato perché non è di provenienza anonima e ha una fonte, che il giornalista che ha consegnato la registrazione alla Procura ha esercitato il diritto di non rivelare. Ildi Milano motiva così il rigetto dell’istanza presentata dalla difesa di Gianlucacontro i sequestri, sostenendo l’inammissibilità dell’audio. La prova regina dell’inchiesta sui presuntialla Lega è quindi legittima. Così come, sottolineano i magistrati nelle motivazioni, dalla registrazione appare “nitido che parte dei soldi fosse destinata alla Lega“. Una conferma di quanto anticipato da Davide Milosa su Il Fatto Quotidiano: esiste un documento, oggi a disposizione della Procura di Milano che indaga per corruzione internazionale, in cui è abbozzato il progetto per l’acquisto del ...

