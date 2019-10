Fondi russi alla Lega | Savoini era con Salvini il giorno prima della trattativa al

Fondi russi alla Lega - nei cellulari di Savoini e Meranda le foto dell’accordo del Metropol : Una foto, trovata sui cellulari di Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, ritrarrebbe un foglio di carta nel quale vengono inquadrati i termini dell'accordo raggiunto all'hotel Metropol di Mosca tra la Lega e i funzionari russi. Nella foto vengono riportate le percentuali da dividere tra la Lega e la russia.Continua a leggere

Salvini : Fondi russi? piena fiducia nei magistrati : Salvini: fondi russi? piena fiducia nei magistrati. "A proposito di chiarezza, il Presidente del Consiglio ha alcune interrogazioni del Pd giacenti"

Fondi russi alla Lega - Consiglio Lombardia boccia mozione su dimissioni Savoini. Pd : “È ingombrante - forse sa anche troppe cose” : Gianluca Savoini resterà vicepresidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha infatti bocciato con voto segreto la mozione del Pd che ne chiedeva le dimissioni dopo la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e la conseguente apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano. Il testo è stato bocciato con 39 No, 26 Sì e 2 astenuti. Durante le dichiarazioni di ...

Fondi russi alla Lega - a Savoini una consulenza da 2.600 euro al mese con soldi pubblici della società della Regione Lombardia : Un compenso mensile da 2.600 euro per una consulenza alla Fnm spa, Ferrovie Nord Milano, un colosso dei trasporti pubblici lombardi quotato in Borsa e il cui azionista di maggioranza è lo stesso Pirellone. Sono i soldi pubblici incassati da Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia russia al centro dell’inchiesta della procura di Milano sui Fondi russi alla Lega. A sostenerlo sono il settimanale l’Espresso ...

Fondi russi - il Tribunale del riesame : “Legittimi i sequestri a Gianluca Savoini” : Sono legittimi i sequestri effettuati nell’ambito dell’inchiesta per corruzione internazionale a Gianluca Savoini. È la decisione del Tribunale del riesame di Milano, come riporta l’Ansa, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini. Con l’istanza l’avvocato Lara Pellegrini chiedeva l’annullamento del decreto di perquisizione e dei sequestri nei confronti del leghista ...

Fondi russi a Lega - per il tribunale del Riesame sono legittimi i sequestri a Savoini : Il tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Gianluca Savoini, con cui si chiedeva l'annullamento del decreto di perquisizione e dei sequestri effettuati nei confronti del leghista presidente dell'associazione Lombardia-russia, indagato per corruzione nella presunta trattativa del Metropol a Mosca.Continua a leggere

Fondi russi - no contatti Savoini-Salvini : 17.46 Dall'analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e da quella dei tabulati telefonici,non risulterebbero contatti tra il presidente dell' associazione Lombardia-russia e il segretario della Lega Salvini. E' quanto trapela da ambienti giudiziari. Sarebbero invece emersi contatti preparatori dell'incontro all'Hotel Metropol di Mosca,almeno dall'estate dello scorso anno, tra Savoini,gli altri ...

Fondi russi alla Lega - difesa di Savoini : ‘Audio del Metropol inutilizzabile’. Riesame si riserva di decidere sul dissequestro di pc e cellulare : Il Tribunale del Riesame di Milano si è riservato sulla richiesta della difesa di Gianluca Savoini, indagato nell’inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega, di ottenere il dissequestro di computer e cellulari acquisito nel corso delle perquisizioni scattate lo scorso luglio su ordine della procura. Ora i giudici hanno cinque giorni per decidere. La difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini e referente dell’associazione Lombardia-russia ...

Fondi russi alla Lega : "Identificati i due al tavolo con Savoini" : BuzzFeed pubblica i nomi dei due russi che il 18 ottobre 2018 erano all’hotel Metropol di Mosca assieme al leghista Gianluca Savoini. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin, personaggi noti per la loro vicinanza al demagogo di estrema destra Aleksandr Dugin e a Vladimir Pligin, politico vicino a Vladimir Putin. Con loro c’era anche una terza persona, ma si tratterebbe solamente di un traduttore. L’identificazione, ...

Fondi Mosca - identificati due russi : 13.25 identificati, secondo il sito BuzzFeed, due dei 3 russi presenti all'incontro di ottobre all'Hotel Metropole di Mosca cui partecipò il leghista Savoini, ora indagato per corruzione internazionale per i presunti Fondi russi alla Lega e in attesa del Riesame, il 5 settembre. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin e la loro identità sarebbe confermata anche da fonti vicine all'inchiesta. Entrambi, scrive ...

Presunti Fondi alla Lega - identificati i due russi al Metropol con Savoini : Andrey Yurgevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin erano a Mosca il 18 ottobre. Lo rivela il sito BuzzFeed e la conferma arriva anche da fonti vicine all'inchiesta in cui risulta indagato il leghista Savoini.

Fondi alla Lega - Buzzfeed : “Identificati i due russi al tavolo con Savoini al Metropol” : Si chiamano Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin. Sono due dei tre russi presenti seduti all’hotel Metropol a Mosca il 18 ottobre 2018 insieme a Gianluca Savoini. Lo rivela il sito Buzzfeed e, secondo l’Ansa, la conferma della loro identificazione arriva anche da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato a Milano il presidente dell’Associazione Culturale Lombardia russia e braccio destro di Matteo Salvini nei rapporti ...

Caso Fondi russi alla Lega - identificati i russi incontrati da Savoini al Metropol : Sono Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin due dei tre russi presenti all’incontro dell’hotel Metropol a Mosca del 18 ottobre. Lo rivela il sito BuzzFeed e, come apprende l’ANSA, la conferma della loro identificazione arriva anche da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato, tra gli altri, il leghista Gianluca Savoini.Il nome di Yakunin era già emerso e i due russi, scrive BuzzFeed, hanno Legami ...

Crisi - Conte al Senato : "Questo governo si arresta qui Salvini doveva chiarire la vicenda dei Fondi russi". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it