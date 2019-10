Florida | salva mamma e figlio dall’annegamento | il sacrificio di Cristian | morto a 17 anni

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) "Non c’è nessun altro modo migliore per descriverlo se non la parola ‘Eroe ‘", sono le parole del preside della scuola cheBurgos, 17, frequentava. L'adolescente hato una donna di 25e ildi 9 da morte certa, ma è spirato nel farlo.