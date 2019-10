Fisco | Conte | lavoriamo affinché sia più equo | obiettivo ridurre carico

Fisco - Conte : "Chiedo un patto agli italiani contro l'evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"

Fisco : Bitonci a Conte - ‘carcere per grandi evasori esiste già’ : Roma. 23 set. (AdnKronos) – “Caro Giuseppi Conte ‘le pene detentive per la conclamata grave evasione’ esistono già! Qualcuno spieghi a lui e Bonafede (ci avevo provato qualche mese fa durante la conv. del Decreto Fiscale), che il carcere per i grandi evasori è previsto dal D.Legisl.74 del 2000!”. Lo scrive in un tweet il leghista Massimo Bitonci, commentando le parole del premier ieri a Lecce, per le ...

Conte : Fisco iniquo - serve riforma. Carcere per i grandi evasori. Reddito cittadinanza - evitare rischio assistenzialsimo : Profonda riforma del Fisco, Carcere per i grandi evasori e un piano industriale per l'Italia con al centro l'ambiente. Giuseppe Conte parla a tutto tondo dal palco della Cgil a Lecce,...

Conte : riforma Fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

Fisco : Conte - ‘lo giudico iniquo e inefficiente - riforma profonda’ (2) : (AdnKronos) – Per portare a termine una riforma “profonda” del Fisco, quella che per Conte occorre realizzare, “serve un arco temporale più ampio, dovete darci almeno 2-3 anni”, ha spiegato alla platea.L'articolo Fisco: Conte, ‘lo giudico iniquo e inefficiente, riforma profonda’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fisco - Conte : “Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione. Condoni non possono essere parte del sistema” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Fisco - Conte : “Sistema iniquo e inefficiente - serve riforma. Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

**Fisco : Conte - ‘condoni non sono parte integrante sistema’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Le definizioni agevolate per me sono una tantum, i condoni sono serviti ad avviare una riforma ma non possono diventare parte integrante della disciplina fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce. L'articolo **Fisco: Conte, ‘condoni non sono parte integrante sistema’** sembra essere il ...

Fisco : Conte - ‘sì a carcere per grandi evasori’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Chi sbaglia deve pagare. Siamo favorevoli anche a pene detentive per i casi di conclamata e grave evasione. Nello stesso tempo dobbiamo alleggerire la pressione fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil.L'articolo Fisco: Conte, ‘sì a carcere per grandi ...

Fisco : Conte - ‘lo giudico iniquo e inefficiente - riforma profonda’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il Fisco ha bisogno di una riforma profonda, personalmente lo giudico iniquo e inefficiente. Quanto è stato fatto finora non è sufficiente, dobbiamo pervenire a una disciplina organica”, anche per superare uno “stato di cose che fa percepire il Fisco come nemico da cui difendersi. Occorre sistemare tutta la disciplina, e quando dico questo non parlo solo di aliquote”. Così il ...