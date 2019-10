Firenze | uccise il figlio di un anno a coltellate | chiesto l’ergastolo per il padre

Firenze - uccise i tre gatti della ex : Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e sei mesi : Colpevole di aver ucciso i tre gatti della ex convivente. Con questa accusa la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione a un uomo che nel settembre del 2015 aveva preso a bastonate e coltellate i gatti della sua ex fino a ucciderli. La donna, al rientro dal lavoro, trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti a bastonate, come accertato anche dall’Istituto ...