Fioramonti nella bufera per aver iscritto il figlio a scuola di inglese | «Sono sotto

Il ministro Fioramonti nella bufera per vecchi tweet sessisti - furia Meloni : 'Si dimetta' : Sta facendo discutere l'articolo pubblicato da 'Il Giornale' in cui vengono passati in rassegna diversi vecchi post del neo ministro dell'Istruzione, il grillino Lorenzo Fioramonti. Seppur vecchi, i tweet, almeno nella ricostruzione del quotidiano, rivelano pesanti insulti riservati ad alcuni esponenti della politica, ma anche frasi offensive nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Particolarmente duro è stato il commento di Giorgia Meloni che, ...