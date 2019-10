Fioramonti nella bufera dopo gli insulti a Santanchè | “Mi sono scusato” La senatrice

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019)su Lorenzo: il ministro è sotto attacco per aver offeso pesantemente sul suo profilo Facebook Daniela, nel 2013. Per quelle parole oggi si è scusato, "non ne vado fiero", ma ladi FdI ha chiesto le sue dimissioni. Il ministro è stato criticato anche per la sua scelta di mandare il figlio in una scuola internazionale, in cui si parla prevalentemente inglese.

NicolaPorro : Il premier Conte scopre adesso che il male dell’Italia è l’evasione fiscale; qualcuno gli spieghi che il vero male… - NicolaPorro : #Eutanasia e caso dj Fabo, la sentenza della Corte Costituzionale che dice che l’aiuto al suicidio non è sempre pun… - zaiapresidente : ??? Prima di parlare di NO all’autonomia nel settore della scuola, il ministro @lofioramonti si legga la proposta d… -