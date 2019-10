FIFA 20 pensa a tutto | grandiosi cambiamenti non solo in campo video

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È un20 chiamato a un potente colpo di reni quello che si è presentato ufficialmente sul mercato durante gli ultimi giorni della scorsa settimana. La cavalcata solitaria in cima alle classifiche di vendita èun ricordo quest'anno, con Konami che con il suo PES 2020 è pronto a dare filo da torcere (qui la nostra recensione), per sovvertire gerarchie che si sono sedimentate nel corso degli anni. E per fare ciò non si è di certo risparmiata sforzi sotto ogni punto di vista. Se da un lato infatti il gameplay si presenta con una veste più rifinita (nei prossimi giorni arriverà su queste pagine la nostra recensione dedicata, ndr), dall'altro sono anche tutti gli elementi di contorno che hanno subito una revisione e si mostrano in20 più performanti che mai. E ildel canale Youtube TFV Gaming, che vi riproponiamo in questo nostro articolo, ne ha ...

CrazyDog984 : @mauw8nderful Solo i fenomeni da Fifa alla play potevano pensa di buttarli tutti dentro appassionatamente - GGiglio99 : @simo140609 Pensa, io fino al 2014 non sapevo manco cosa fosse fifa - PianetaMilan : #FIFA, si pensa a limitare la forza degli agenti nel calciomercato - -