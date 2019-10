Fiat Centoventi - La citycar del futuro si può già configurare

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Pensata in origine come erede della Panda, lasi è evoluta in un concetto di automobile senza precedenti. Un prototipo, per il momento, allo stesso modo rivoluzionario e concreto. Fantasioso ma non di fantasia, tanto che la Casa, a riprova dellintenzione di dargli un, ha recentemente pubblicato su internet il configuratore. Sul sito commerciale della, lasi può personalizzare (virtualmente) al pari dei modelli veri. Anzi di più, essendo questa concept nata appunto per estremizzare il concetto di auto fatta su misura. Con la chance di dilatare loperazione, e soprattutto la spesa, nel tempo. Trasformista. La sensazione è che il Lingotto voglia testare il polso del pubblico. Dunque, che il gioco abbia inizio. Navigando sullapposita piattaforma online si può, per esempio, cambiare forma e colori del tettuccio dellauto. Optando per lopzione classica o ...

Primapressit : Fiat Centoventi, l’elettrica prossima di Fca che si veste con il wrapping - Caterinadiiorgi : Fiat Centoventi elettrica: si può configurare online [Video] -