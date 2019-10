Fermo | uomo armato di roncola semina il panico in centro Fermato dalle forze dell’ordine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Per un’ora e mezzo hato illungo viale Trento, a, urlando sotto la pioggia con in pugno unae minacciando le auto di passaggio e terrorizzato i presenti. Quando sul posto sono arrivati polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, l’, un nigeriano, è fuggito a piedi prima di essere catturato a Fosso Vallescura. “Si tratta di un irregolare – ha dichiarato all’Ansa il sindaco Paolo Calcinaro – non inserito in programmi di accoglienza e già raggiunto da provvedimento di espulsione“. La presenza dell’, di giovane età, è stata prima segnalata da alcuni passanti nei pressi del cimitero. Quando ledell’ordine sono giunte sul posto, però, l’si era già dileguato. È riapparso poco dopo in piazza Dante, a qualche centinaio di metri di distanza. Anche dopo questa seconda segnalazione, i militari ...

