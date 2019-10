Farmaci | i prezzi sono reali? In Italia costano fino a 6 volte di più che negli altri

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quantoin? Il prezzo è davvero competitivo se rapportato a quello deglipaesi dell’Unione Europea? La risposta è no! Lo sottolinea People for Planet che in un dossier ha verificato che ida bancoina 6di più rispetto al resto dell’Europa. People for Planet sottolinea di denunciare “una vergogna che comporta un salasso immotivato per le famigliene”. Il dossier “Il signor Bruno – spiegano sul portale – è in Francia in vacanza e, nonostante i ritmi rilassati e l’uso degli occhiali da sole, i suoi occhi si arrossano e prudono. Così entra in unaaper comprare le lacrime artificiali, fidate compagne nella vita di tutti i giorni: senza, i suoi occhi proprio non collaborano. Ilsta gli dà un flacone al costo di 1,50 euro. La cosa lo meraviglia: in...

dbiselli : In agosto è stato pubblicato il decreto del @MinisteroSalute che ha modificato le procedure per determinare i prezz… - giodeppo : RT @LAVonlus: ??Oggi a Milano [ore 14.30 da Piazza Cordusio] @IlaInnocenti sarà tra gli speaker della marcia per chiedere taglio IVA su cibo… - ANoiLaParola : RT @LAVonlus: ??Oggi a Milano [ore 14.30 da Piazza Cordusio] @IlaInnocenti sarà tra gli speaker della marcia per chiedere taglio IVA su cibo… -