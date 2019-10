Evasione fiscale | nel 2018 denunciate 13mila persone e accertati 12mila reati 400 gli

Netflix indagata in Italia per Evasione fiscale : Netflix è indagata in Italia per evasione fiscale. A dare la notizia è la il Corriere della Sera, che riferisce che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per “omessa dichiarazione dei redditi” contro ignoti, dato che il colosso mondiale dello streaming video non ha sedi o referenti diretti nel Belpaese. L’assenza di una presenza fisica nella Penisola non impedisce però alla piattaforma di accaparrarsi i guadagni provenienti dai quasi 1,4 ...

Evasione fiscale - il governo studia un software contro le frodi sui crediti contributivi e sanzioni ai commercialisti. Che protestano : Il governo Conte 2 cerca di recuperare terreno nella lotta all’Evasione e s’inventa la certificazione dei crediti contributivi da utilizzare in compensazione. Con tanto di Daspo e nuove sanzioni per commercialisti e consulenti “infedeli”. Ma gli esperti del fisco non ci stanno: “Siamo sconcertati. Già oggi ci sono sanzioni amministrative e responsabilità penali. Non si trovano così i 7 miliardi che mancano”, spiega una nota del ...

Evasione fiscale e frode Inps - 6 arresti e sequestri per 14 milioni a Rimini - le intercettazioni : (Agenzia Vista) Rimini, 02 ottobre 2019Evasione fiscale e frode Inps, 6 arresti e sequestri per 14 milioni di euro a RiminiOperazione "Calypso" della Guardia di Finanza di Rimini a tutela del settore alberghiero, contro le frodi fiscali e previdenziali, il riciclaggio di proventi illeciti, reati di frode e distrazione fallimentari / Courtesy Guardia di finanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Evasione fiscale e frode Inps - 6 arresti a Rimini : Evasione fiscale, frode all'Inps, bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sono queste le accuse che hanno condotto la Guardia di finanza di Finanza

Evasione fiscale - Landini : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione” : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione, noi dobbiamo cambiare questo paradigma”. Parola di Maurizio Landini, segretario della Cgil, che questa mattina è intervenuto a un convegno sull’Evasione fiscale organizzato dal Silp nell’Aula Magna del Tribunale di Milano. “Oggi siamo di fronte a un nuovo governo – commenta Landini – le cose che ho sentito fino ad adesso non mi ...

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Bonus Befana e Cashback - l'ultima idea del governo giallo-rosso per diminuire l'Evasione fiscale : "Cashback". È questa la nuova misura che il governo giallorosso è intenzionato ad introdurre nella manovra 2020, proponendo di fatto un rimborso fiscale (probabilmente mese per mese) sugli acquisti effettuati con moneta elettronica, bancomat o carta di credito. Lo "scontò potrebbe attestarsi al 3% o

Evasione fiscale - dal 2000 non sono state riscosse cartelle per 909 miliardi : Lotta all'Evasione. Che bella espressione. L' abbiamo sentita pronunciare da qualunque governo sia passato negli ultimi trenta-quarant'anni. In nome della caccia ai furbetti del fisco sono aumenti i balzelli, poiché è passata la logica: prima si combatte il nero, poi si possono abbassare le imposte.

NADEF/ Gli scontri nel Governo nascosti dalla lotta all'Evasione fiscale : NADEF: oggi la Nota di aggiornamento del Def dovrebbe essere approvata dal Governo, dopo un weekend di trattativa nella maggioranza

L’Evasione fiscale - spiegata bene : Breve guida a chi, come e quanto evade le tasse e come si può fare perché non accada, ora che il governo sostiene che sia «il problema di tutto il sistema»

BANCOMAT E CARTE CONTRO L'Evasione FISCALE/ Ma in Italia l'86% dei pagamenti è cash : BANCOMAT e CARTE di credito CONTRO L'EVASIONE FISCALE: è questa la nuova idea del governo. Ma in Italia sarebbe una vera e propria rivoluzione

"La lotta all'Evasione fiscale non serve per le coperture economiche" - dice Tremonti : In un'intervista al Sole 24 Ore, l'ex ministro dell'Economia e delle finanze del governo Berlusconi, Giulio Tremonti afferma di essere rimasto molto colpito dalle parole usate dal premier Giuseppe Conte sull'intenzione – in materia di tasse, tassazione e fisco – di voler cambiare il costume degli italiani, perché gli richiama al tempo stesso Monti e anche Mussolini, “che poi aveva rinunciato”, perché dice Monti “è la via sbagliata”. Ma l'ex ...

Governo ultime notizie : bancomat e lotteria - il piano anti Evasione fiscale : Governo ultime notizie: bancomat e lotteria, il piano anti evasione fiscale Nei giorni scorsi, il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato un piano innovativo e profondo che contrasti l’evasione fiscale: un fenomeno che potrebbe far perdere allo Stato – secondo le stime – circa 110 miliardi di euro all’anno. Un tema lasciato in secondo piano dal Governo gialloverde ma che sembra diventare determinante per questa ...

Evasione fiscale e corruzione. Blitz antimafia tra Brescia e la Sicilia : Andrea Pegoraro Le indagini, tuttora in corso, hanno portato all'arresto di 70 persone e al sequestro di circa 35 milioni di euro. Le operazioni malavitose erano condotte dalla Stidda, associazione criminale attiva in varie province Siciliane Una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro. Sono i primi risultati di una maxi operazione che è in corso in varie province d’Italia. Come riporta Brescia Today, la Direzione ...