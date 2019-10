Eva Henger | la figlia Mercedesz sbotta | “Ha fatto un caso di stato”

Mercedesz Henger - bordate contro mamma Eva : "Va in tv? Nemmeno mi ha chiamato" - rottura totale : In queste ultime settimane, la showgirl Eva Henger ha lanciato pesanti accuse al fidanzato di sua figlia Mercedesz, Lucas Parecchi. La Henger si è lamentata anche del fatto che la figlia ha smesso di risponderle al telefono, per evitare l'ira del compagno. Tuttavia la versione della 28enne è di tutt

Domenica Live - il dramma di Eva Henger : "Mia figlia pestata dal fidanzato - ma lo giustifica" : Barbara D'Urso ha ospitato nel suo salotto di Domenica Live, in onda su Canale 5 Domenica 29 settembre, la showgirl Eva Henger, che in queste settimane ha lanciato appelli disperati alla figlia Mercedesz. La Henger ha infatti ribadito in studio più volte di non riuscire ad avere contatti con la figl

Domenica Live - Eva Henger : “Mia figlia ha una dipendenza da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la plagia” : Eva Henger, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha mostrato la sua grande preoccupazione per la figlia Mercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno della figlia Lucas Peracchi verso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di dipendenza. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto ...

