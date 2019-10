Europa League | Wolfsberg-Roma e Lazio-Rennes | probabili formazioni | rivoluzioni totali!

L’Italia provinciale e mediocre “schifa” l’Europa League e non prova a vincerla : l’Europa League non interessa alL’Italia del calcio, scrive Roberto Perrone sul Foglio Sportivo. Né ai presidenti, né ai dirigenti, e nemmeno agli allenatori, ai giocatori e ai tifosi. Interessa poco anche ai giornalisti. Tutti pensano che rappresenti un declassamento. “Se il Milan avesse rinunciato alla Champions ci sarebbero stati dei tumulti di piazza, ha mollato l’Europa League e non se n’è accorto nessuno, passato in cavalleria”. Ma è un ...

Europa League 2019 - risultati e classifiche giovedì 3 ottobre : Arsenal forza 4 - rallenta lo United - bene il Siviglia : Si sono disputati gli incontri del secondo turno dei gironi di Europa League 2019/2020. 24 sfide, 48 squadre in campo. Andiamo a vedere come si sono concluse le partite e come si stanno sviluppando le classifiche dei vari raggruppamenti. Nei match delle ore 18.55 la Roma non va oltre l’1-1 in casa del Wolfsberger, mentre nell’altro incontro del Gruppo J il Borussia Mönchengladbach strappa un punto all’ultimo respiro sul campo ...

Europa League – Drone con la bandiera dell’Armenia sorvola Dudelange-Qarabag : partita sospesa! [VIDEO] : Un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia sorvola il campo durante Dudelange-Qarabag: l’arbitro sospende la partita Calcio e politica continuano ad intrecciarsi. Episodio davvero singolare accaduto durante la gara di Europa League fra Dudelange e Qarabag: un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia ha sorvolato lo stadio Josy Barthel. L’intento era chiaramente quello di far innervosire i giocatori del ...

Lazio-Rennes 2-1 - Europa League 2019-2020 : Milinkovic-Savic e Immobile ribaltano il match per i primi 3 punti : La Lazio vince per 2-1 all’Olimpico contro il Rennes, ma che fatica! I bianco-celesti, infatti, dopo un primo tempo troppo opaco, si ritrovano sotto di una rete contro i francesi e rischiano di complicarsi tremendamente la vita nel proprio girone di Europa League 2019/2020. La riscossa arriva a metà ripresa, con Milinkovic-Savic e Immobile che ribaltano il punteggio e regalano i primi tre punti alla propria squadra nel cammino europeo. A ...

LIVE Lazio-Rennes 2-1 - Europa League in DIRETTA : Milinkovic-Savic e Immobile regalano la vittoria ai biancocelesti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Le Pagelle del match: Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Vavro 5, Acerbi 6.5, Bastos 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 5.5 (dal 53′ Milinkovic-Savic 7), Berisha 5 (dal 53′ Luis Alberto 6.5), Lulic 6 (dall’82 Jony sv); Caicedo 6, Immobile 7. All.: Inzaghi 7 Rennes (3-5-2): Mendy 6.5; Da Silva 6, Gnagnon 5,5, Morel 6.5 ; Traoré 6, Grenier 6, Martin 5, Camavinga 6 (dal 71′ ...

Europa League – Lazio di rimonta : Milinkovic-Savic e Immobile stendono il Rennes all’Olimpico : Sotto di un gol, la Lazio trova la forza di reagire grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile: per i biancocelesti arrivano i primi 3 punti in Europa League Dopo la sconfitta all’esordio con il Cluj, la Lazio si riscatta e trova i primi 3 punti del girone E di Europa League. Partita di certo non facile contro il Rennes, interessante formazione francese che può vantare la vecchia conoscenza del calcio italiano Niang (un passato fra ...

