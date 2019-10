Europa League, Lazio batte Rennes 2-1

Riscattoin: all' Olimpico, in rimonta, i biancocelesti superano 2-1 il. Primo tempo soporifero. Unico sussulto: le proteste francesi per un mani in area di Acerbi (22'). Ripresa subito più viva: Camavinga vicino al gol (49') prima del vantaggio(55') con Morel di testa. Poco prima erano entrati Milinkovic-Savic e Luis Alberto che guidano la rimonta: assist dello spagnolo per il gol del serbo di sinistro (63'); lo stesso Milinkovic-S. serve a Immobile il cross vincente (75').(Di giovedì 3 ottobre 2019)