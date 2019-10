Eurogames | Ilary Blasi splende e conquista tutti

Ilary Blasi - strano look all’Eurogames : la somiglianza che fa ridere il web : Ilary Blasi, nuovo stranissimo look all’Eurogames: il web nota una particolare somiglianza Ilary Blasi torna a stupire il pubblico dell’Eurogames. Anche per la terza puntata dello show in onda su Canale 5, la bellissima conduttrice ha deciso di indossare degli abiti alquanto strambi. La collega di Alvin ha optato per una comoda tuta intera. Niente […] L'articolo Ilary Blasi, strano look all’Eurogames: la somiglianza che ...

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta 3a puntata : dura prova Ilary Blasi : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta 3a puntata, 3 ottobre canale 5. Ilary Blasi e Alvin guidano Catania che gioca per l'Italia.

Ilary Blasi in difficoltà a Eurogames : “Non riesco a replicare” : EuroGames, Ilary Blasi ammette: “Capisco l’inglese, ma faccio fatica a replicare” Intervistata da TvSette, Ilary Blasi è tornata a parlare di EuroGames, il game show condotto insieme ad Alvin, crollato alla seconda puntata nonostante la durata inferiore rispetto all’esordio. Il programma ha perso quattro punti percentuali in una sola settimana, battuto dal diretto competitor Un Passo dal Cielo 5 su Rai1. La conduttrice ...

Eurogames - il look di Ilary Blasi per la seconda puntata non convince : Dopo le esperienze a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip’, quest’anno Ilary Blasi si è lanciata in una nuova avventura che tra l’altro rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. ‘Eurogames’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin, richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’.\\Ovviamente in una versione rivisitata, ma il ...

Eurogames - lo share punisce Ilary Blasi : ecco de chi viene sorpassato il format Mediaset : Non brilla per ascolti la versione 2.0 dei Giochi senza frontiere. Eurogames con Ilary Blasi e Alvin si ferma al 12 per cento. Eppure era stato presentato come l'evento televisivo della stagione Mediaset. Capita. Nel dettaglio della serata di ieri 26 settembre: su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5

Ascolti tv 26 settembre : flop Eurogames con Ilary Blasi - vince Un passo dal cielo 5 : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 26 settembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Eurogames, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ispirato all'intramontabile 'Giochi senza frontiere'. Su Rai 1, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 con protagonista Daniele Liotti ...

Eurogames - Ilary Blasi osa : tuta bianca e catene d’oro - ma il look delude : La seconda puntata di Eurogames conferma il trend positivo inaugurato la scorsa settimana, con l’esordio di questo nuovo format in onda su Canale 5. A fare gli onori di casa, ancora una volta la splendida Ilary Blasi accompagnata da una spalla d’eccezione, Alvin. La conduttrice, che già nel corso del primo appuntamento aveva sorpreso tutti con un look alquanto particolare, in questa occasione non si è proprio risparmiata. Stavolta ha ...

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta - Ilary Blasi lancia la sfida... : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta e anticipazioni seconda puntata 26 settembre, canale 5. Folgaria in gara come rappresentate dell'Italia.

Eurogames Ilary Blasi look identico a Donatella Versace il web impazza : E’ andata in onda la prima puntata del nuovo programma di canale 5 “Eurogames” presentato da Ilary Blasi e Alvin. La Blasi impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi ...

Eurogames - Alvin bacchetta Ilary Blasi e pensa all’Isola dei Famosi : Alvin, la frecciata a Ilary Blasi dopo Eurogames: “Ha un sacco di paturnie” Reduce dal successo di Eurogames, il programma del giovedì sera di Canale5 che ha rivisitato Giochi senza frontiere, Alvin ha rotto il silenzio sulle pagine della rivista Chi. Il conduttore ha parlato senza freni di Ilary Blasi, dell’Isola dei Famosi e di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Proprio riguardo alla conduzione della kermesse ...

Ilary Blasi a Eurogames - il look che ha stravolto tutti : sopra così e sotto... niente spazio all'immaginazione : La prima puntata di Eurogames è stata un successo. Merito soprattutto di Ilary Blasi, che con il suo look ha incollato gli spettatori alla tv. Lady Totti ha infatti sfoggiato un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi che lasciavano intravedere l'intimo. Leggi anche: Ilary Blas

Eurogames - tra gaffe e outfit hot : pioggia di critiche su Alvin e Ilary Blasi - : Serena Granato ? Il look di Ilary Blasi scatena il web: "Dove sono i pantaloni?"Anche Alvin commette errori di geografia. Nel corso della prima puntata di Eurogames, i due conduttori della nuova versione di Giochi senza frontiere sono stati inondati dalle critiche; di Ilary Blasi non è andato giù il suo outfit, ritenuto troppo pratico Lo scorso giovedì, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata ...