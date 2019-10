Esclusione Insigne | RPN svela | “Tre giorni fa colloquio con Ancelotti…”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 3 ottobre 2019)con Ancelotti trefa Il casofa parlare dopo la totaledi ieri sera nel match di Champions League contro il Genk. Come riporta Radio Punto Nuovo, c’è stato grande sconcerto da parte di Lorenzoe di tutto il gruppo alla notizia della suasia dall’undici titolare sia dalla panchina nella sfida contro il Genk. Radio Punto Nuovo,che trefa il capitano azzurroha avuto uncon Ancelotti: “Trefa, Carlo Ancelotti ha avuto un lungoconnel suo ufficio di Castel Volturno nel quale c’è stato uno scambio di battute ritenuto sereno dal capitano del Napoli che non immaginava, al pari dei compagni, un’di questo tipo, in un match ritenuto fondamentale dalla squadra per avere una strada spianata verso la qualificazione. ...

CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: ??Antonio #Insigne, fratello di Lorenzo, a @CalcioNapoli24: “Penso che nessuno si sarebbe aspettato questa esclusione.… - CalcioNapoli24 : RT @AleMarrazzo1981: Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, a @CalcioNapoli24 : “Penso che nessuno si sarebbe aspettato questa esclusione.… - ElenaRossin : Le cause dell’esclusione in Champions di Insigne sono diventate un giallo -