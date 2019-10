Eros e Marica di nuovo vicini | il gesto di Ramazzotti per l’ex

Eros e Marica dopo l’addio : il gesto del cantante conferma l’affetto verso la ex moglie : La modella è stata vista in giro con il bodyguard che l'ex marito le aveva messo a disposizione, gesto che attesta la...

C'è un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? : Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sembrano aver ormai intrapreso strade parallele. La modella è ufficialmente fidanzata con Charley Vezza, rampante imprenditore piuttosto benestante e di bella presenza, mentre il cantante romano ha deciso di concentrarsi sul lavoro. Eppure, nonostante i due siano ormai sentimentalmente distanti, i punti di contatto tra loro sembrano essere ancora numErosi, come segnalato dal settimanale Chi in edicola.\\In ...

Eros Ramazzotti - l’ultimo gesto per Marica Pellegrinelli : ‘Protezione’ : Eros Ramazzotti, l’ultimo gesto per Marica Pellegrinelli: ‘Protezione’ Tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continua a scorrere un mare di affetto, nonostante il naufragio del matrimonio. A spifferarlo è il settimanale Chi, che sussurra anche di un gesto assai protettivo del cantante nei confronti dell’ex moglie. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive che, di […] L'articolo Eros Ramazzotti, ...

Eros - Marica Pellegrinelli al cinema dopo l’addio : Marica Pellegrinelli volta definitivamente pagina dopo l’addio a Eros Ramazzotti e sbarca al cinema. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, la modella arriverà presto sul grande schermo. Il debutto come attrice sarà, per gli addetti ai lavori, in occasione del Natale 2019. Il nome del film non è ancora stato svelato, ma sembra che Marica si entusiasta di iniziare una nuova avventura. La carriera di modella procede ...

Eros Ramazzotti dimentica Marica e ‘corteggia’ Miss Italia? Il gossip : Eros Ramazzotti ‘corteggia’ Miss Italia Carolina Stramare dopo l’addio a Marica Pellegrinelli? Mentre la sua ex compagna Marica Pellegrinelli si gode il suo nuovo fidanzato Charley Vezza, Eros Ramazzotti ha deciso di dare un cambiamento alla propria vita sentimentale, nonostante i numErosi impegni di lavoro. In una intervista rilasciata al noto settimanale Gente, Miss Italia 2019 Carolina Stramare ha dichiarato di essere ...

“Ha vinto lei”. Marica Pellegrinelli : dopo l’addio a Eros Ramazzotti - ecco cosa succede : Marica Pellegrinelli sta tornando alla ribalta più forte che mai, questo sembra essere un periodo di grandi cambiamenti per lei: dopo aver messo fine al suo matrimonio con Eros Ramazzotti ed aver iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Charley Vezza, la modella sembra che sia pronta per debuttare al cinema. I due, anche se non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito, sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti inequivocabili. ...

Marica Pellegrinelli - altri “sconvolgimenti” nel dopo Eros : spiffero di Chi : Marica Pellegrinelli, altri “sconvolgimenti” nel dopo Eros Ramazzotti: spiffero di Chi Periodo di grandi cambiamenti per Marica Pellegrinelli, che dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti è stata investita da una serie di novità. Sul fronte sentimentale ha intrecciato una relazione con l’imprenditore Charley Vezza. L’amore viene coltivato lontano dai riflettori. Tuttavia non sono […] L'articolo Marica ...

Marica Pellegrinelli si diverte con Melissa Satta su Instagram : Eros è lontano : Ormai Eros Ramazzotti è lontano e Marica Pellegrinelli si diverte insieme all’amica Melissa Satta. Le due modelle sono fra le protagoniste della Fashion Week e su Instagram si sono divertite a scherzare, fra pose e chiacchiere. Sfilate, eventi, party, la Settimana della Moda è molto impegnativa per Melissa e Marica. La prima è reduce da un’estate all’insegna dell’amore, grazie al ritorno di fiamma con il marito Kevin ...

Eros Ramazzotti - dopo l’addio a Marica Pellegrinelli sorpreso ‘così’. E ha anche un nuovo look : Marica Pellegrinelli ha già voltato pagina, è stata di recente sorpresa dai paparazzi del settimanale Chi in una fuga d’amore con il suo Charley Vezza in Inghilterra, a Woodstock. La coppia, che ha trascorso il tempo fra baci e abbracci, ha anche visitato la mostra di Maurizio Cattelan, come mostrano le foto esclusive pubblicate sul nuovo numero della rivista. Dalle immagini catturate dai fotografi i due sorridono, si abbracciano e ...

Marica Pellegrinelli - dopo Eros Ramazzotti è tempo di “Buen retiro” : Marica Pellegrinelli, dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti è tempo di “Buen retiro” Marica Pellegrinelli ha un suo “luogo dell’anima”, un posto in cui rintanarsi e staccare da tutto e tutti. Quel luogo è la Franciacorta, zona nel bresciano poco lontano da Milano (a circa un’ora di strada) dove le vigne, il verde […] L'articolo Marica Pellegrinelli, dopo Eros Ramazzotti è tempo di “Buen ...

“Un po’ troppo…”. Con chi ci ha provato Eros Ramazzotti dopo l’addio di Marica Pellegrinelli : il messaggio privato : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati da ormai due mesi. da poche settimane la storia tra la modella e Charley Vezza ha rimesso l’ex moglie di Eros Ramazzotti, e di conseguenza anche il cantante, al centro del gossip. La loro separazione ha destato molto scalpore, quando dopo molte voci e rumor i due hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della loro relazione. Da qual momento si sono susseguite ...

Eros Ramazzotti - il commento sulla nuova storia di Marica Pellegrinelli : È uscita da pochissimo la fotografia che immortala Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due ex marito e moglie di nuovo insieme, ma per il bene dei figli. È stato il settimanale Chi a pubblicare lo scatto che ritrae il cantante romano mentre accompagna con la modella la primogenita a scuola. “Su ‘Chi’ – si legge sull’account social della rivista– le immagini di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme sorridenti per il primo giorno di ...

Eros Ramazzotti commenta la storia tra Marica Pellegrinelli e Vezza : Eros Ramazzotti, per la prima volta, commenta la nuova relazione della sua ex moglie Non era mai successo prima d’ora ma oggi, per la prima volta, Eros Ramazzotti si è espresso sulla nuova relazione della sua ex moglie. Il cantante, però, lo ha fatto senza sbilanciarsi. Da tempo, oramai, si vocifera che Marica Pellegrinelli abbia […] L'articolo Eros Ramazzotti commenta la storia tra Marica Pellegrinelli e Vezza proviene da Gossip e ...

Marica Pellegrinelli con Charley Vezza - Eros Ramazzotti : “Bisogna essere forti - la vita va avanti” : Eros Ramazzotti commenta senza scomporsi la relazione tra l’ex moglie Marica Pellegrinelli e l’imprenditore Charley Vezza. “La vita va avanti, bisogna essere forti e pensare ai figli” dichiara il cantautore, senza cedere il passo a eventuali provocazioni. Prima di oggi, aveva evitato di dire la sua sulla nuova storia d’amore della sua ex compagna.Continua a leggere