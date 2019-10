Er Faina contro Tina Cipollari | la guerra continua | spuntano le chat del figlio

Uomini e donne - Tina contro Damiano Er Faina (VIDEO) : Durante la puntata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, di Uomini e donne, è avvenuto il confronto tra Tina e Damiano Er Faina di Temptation Island. Più che un confronto, si è trattato di uno scontro, già anticipato da Blogo nei giorni scorsi.prosegui la letturaUomini e donne, Tina contro Damiano Er Faina (VIDEO) pubblicato su Gossipblog.it 03 ottobre 2019 15:46.

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : “E’ brutto come la morte” : Sossio Aruta prende in giro Damiano Er Faina: “E’ un poveraccio” Tra le coppie che più hanno fatto discutere i telespettatori di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella composta da Damiano Er Faina e Sharon Macri per via di alcune dichiarazioni di lui rilasciate anni prima, dove criticava il programma e lo ridicolizzava. Alla fine Damiano ha sofferto e dopo un breve percorso è riuscito a riconquistare Sharon. ...

Temptation Island Vip 2019 - Tina Cipollari contro Er Faina : le foto social con le corna del “Cervo a primavera” : Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, è una appassionata spettatrice del reality settembrino di casa Mediaset, “Temptation Island Vip 2019”. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, ha avuto fra i protagonisti (fino all’ultima puntata) “Er Faina”, al secolo Damiano Coccia. Entrato con la fidanzata Sharon Macrì, Damiano, che deve la sua fama proprio alla parodia su Youtube del programma, ha subito sentito la sua mancanza. ...

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : «Insultavi tutti e ora vai a Temptation Island Vip? Sei er bigattino» : Damiano Er Faina, divenuto famoso sul web anche per le colorite critiche sulle celebrità italiane, sta diventando il mattatore dell'edizione in corso di Temptation Island Vip, dove...

