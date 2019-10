Equitazione | Jumping Nations Cup Final Barcellona 2019 | l’Italia salterà per ultima Le

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il grande giorno è arrivato: ascatta oggi lae dellaCup di. Diciotto squadre a partire dalle ore 14.00 si daranno battaglia per gli otto posti in palio per la prova decisiva di domenica: in gara Belgio, Brasile, Colombia, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Messico, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e Spagna. La manifestazione però mette in palio anche l’ultimo pass a disposizione per la gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020: saranno sette le squadre che si giocheranno l’ultimo biglietto per il Giappone. Le sei avversarie dell’Italia saranno Irlanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Colombia ed Egitto. Per continuare a sognare la qualificazione ai Giochi sarà importante dunque oggi rientrare tra le migliori otto Nazionali, altrimenti sarà quasi certo ...

