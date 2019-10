Energia | Flaei | bene transizione ma grande attenzione a Sardegna

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte in occasione della sua visita in, aumentano le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sugli effetti di unaenergetica non attentamente gestita”. LaCisl, Federazione dei Lavoratori delle Aziende Elettriche, si legge in una nota, “conferma che la decarbonizzazione dell’economia sia un obiettivo da perseguire, per preservare ambiente e territorio per le future generazioni. Ma questo processo non deve provocare ulteriori danni economici e sociali, soprattutto in realtà già duramente provate dalla crisi economica come appunto la”. “Noi valutiamo positivamente l’accelerazione delladall’uso di carbone ad altre fonti energetiche per la produzione di elettricità dove ciò è possibile”, sottolinea il ...