Energia | Flaei | bene transizione ma grande attenzione a Sardegna 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Le dichiarazioni del Premier Conte ci preoccupano molto”, commenta Mario Marras, il segretario generale dellaCisl: “mettere contemporaneamente in discussione l’arrivo del gas metano tramite dorsale e rigassificatori ed il rinvio motivato dell’uscita dal carbone nelle due centrali della(Portoscuso e Fiumesanto) metterebbe immediatamente a rischio il tessuto produttivo industriale dell’intera regione, azzerando le possibilità di ripresa delle produzioni”.Eurallumina, Sider Alloys (ex Alcoa) come il tessuto industriale di Porto Torres sono strettamente connessi alla possibilità di avereelettrica e vapore a prezzi convenienti, con continuità e sicurezza di approvvigionamento. Se già da oggi non si prevede un percorso certo con tempi adeguati per laenergetica garantendo la sicurezza ...

