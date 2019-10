Enea | mobilità elettrica | batterie | migliori prestazioni con sensori integrati

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Realizzareal litio di terza generazione per veicoli elettrici e ibridi, con sistemidi monitoraggio che garantiscano maggiore autonomia grazie a consumi ridotti. È l’obiettivo del progetto 3beLiEVe1finanziato con 10 milioni di euro dall’Unione europea. La ricerca sui nuovi sistemi di accumulo vedrà coinvolti 21 partner internazionali, coordinati da AIT – Austrian Institute of Technology; a rappresentare l’Italia ci saranno, l’azienda hi-tech Sensichips di Aprilia (Latina) e il Centro Ricerche FIAT di Torino. “I veicoli elettrici, in particolare quelli con un’autonomia superiore a 400 km, richiedono l’impiego dicostituite da centinaia di celle. In questo progetto, il nostro compito sarà quello di svilupparesmart e wireless in grado di monitorare lo stato di salute e di carica di ogni singola cella per ottimizzare il rendimento ...