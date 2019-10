End of waste | la Regione Lombardia supera lo Sblocca Cantieri | salve le autorizzazioni di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Mentre il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando del dl Clima, annuncia che il governo è vicino a raggiungere l’obiettivo di definire la normativa sul cosiddetto ‘End of’, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto, c’è chi è stato costretto a muoversi autonomamente. È il caso dellache è dovuta intervenire dopo che la Provincia di Brescia aveva avviato la procedura di revoca dell’autorizzazione al recupero dei rifiuti per 120 aziende del territorio. Una decisione presa sulla base dell’ormai nota norma contenuta nella legge 55 del 14 giugno 2019, ossia lo Slocca, arrivato dopo una sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva tolto potere decisionale alle Regioni, che fino a quel momento avevano deciso di volta in volta. Il testo stabilisce che continuano ad essere utilizzati come decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto testi mai ...

