Empoli | non paga la prostituta | anziano 77enne preso a morsi in testa dalla donna

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) I fatti nella notte, in una zona industriale in prossimità della FiPiLi. L'uomo, ferito anche alla, è stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Non sarebbe grave. Della vicenda si sta occupando la Polstrada.

UmbriaRadio : Perugia – Pisa. Mille gare per il Grifo in serie B. Oddo: “Ad Empoli troppo umili. Non dobbiamo sentirci ridimensio… - angelmnt99 : @Elyrossonera Guardo questa formazione e vedo il centrocampo che ha fatto retrocedere l'Empoli, con Chala. Non vedo… - Frances32959929 : @ErnyMilan7 Erny sarà una stupidaggine ma non penso ..sono persone come noi. Abruzzese ..gente per bene ..di Giulia… -