Ecco Samsung Pay Cash | la carta di debito virtuale per pagamenti rapidi e semplici

Ecco le nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Ecco quali smartphone e tablet Samsung si aggiorneranno ad Android 10 : È trapelato l'elenco completo degli smartphone e dei tablet Samsung che, con ogni probabilità, nei prossimi riceverranno l'aggiornamento ad Android 10. L'articolo Ecco quali smartphone e tablet Samsung si aggiorneranno ad Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 : Ecco probabili tagli di memoria e colorazioni : Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 sono i protagonisti di nuove indiscrezioni di giornata riguardanti più precisamente colorazioni e tagli di memoria. L'articolo Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71: ecco probabili tagli di memoria e colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM ha aggiornato le valutazioni nell'ambito dell'iniziativa TIM Supervaluta per chi vuole acquistare un modello della serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori : Ecco una bella carrellata di sfondi perfetti per sfruttare il foro centrale nel display di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: avete solo l'imbarazzo della scelta con tutti questi wallpaper! L'articolo Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori proviene da TuttoAndroid.

Samsung vi regala un Galaxy Watch Active : Ecco come funziona la nuova promo : Dal 16 settembre al 6 ottobre 2019 gli acquirenti di Samsung Galaxy S10 e S10+ potranno ottenere gratuitamente un Samsung Galaxy Watch Active: ecco come funzionerà la promozione. L'articolo Samsung vi regala un Galaxy Watch Active: ecco come funziona la nuova promo proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità su Redmi 8 e Redmi 8A - Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s : Scopriamo insieme le ultime novità relative ad alcuni smartphone in arrivo: parliamo di Redmi 8 e Redmi 8A, Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s L'articolo Ecco le ultime novità su Redmi 8 e Redmi 8A, Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s proviene da TuttoAndroid.

Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold : Ecco com’è cambiato : Samsung Galaxy Fold è finalmente stato annunciato per la seconda volta. Sono passati sei mesi da quando c’è stato il primo arrivo sul mercato e come tutti sappiamo ci sono voluti appena pochi giorni per vederlo sparire. Le poche unità distribuite avevano già mostrato che il dispositivo fosse fragile, molto più fragile di quanto ci […] L'articolo Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold: ecco com’è cambiato proviene da ...

Ecco le novità per Samsung Galaxy M10 - HONOR 20 e 20 Pro - Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti : Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20/20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti: patch di sicurezza e non solo... L'articolo Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20 e 20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si aggiornano : Ecco le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento software con le patch di sicurezza del mese di settembre 2019. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si aggiornano: ecco le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità delle patch di sicurezza di settembre di Google e Samsung : Scopriamo il contenuto delle patch di sicurezza del mese di settembre, di cui Google e Samsung hanno da poco pubblicato i dettagli. L'articolo Ecco le novità delle patch di sicurezza di settembre di Google e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela l’Exynos 980 - con un chip 5G integrato : Ecco di che cosa è capace : Samsung 980 porta 4K a 120 fps, NPU 2,7 volte più veloce ed un velocissimo modem 5G integrato nel SoC: nel 2020 vedremo finalmente scendere di prezzo gli smartphone 5G? L'articolo Samsung svela l’Exynos 980, con un chip 5G integrato: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s : Samsung Galaxy A20s va a leggermente a migliorare le prestazioni del fratello A20e, riducendo però l'autonomia; Honor ASK-AL00x, uno smartphone della stessa fascia, promette invece meglio da questo punto di vista, ma ancora non si conosce il prezzo di nessuno dei due. L'articolo Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 riceverà nuove funzioni nel Q1 2020 : Ecco quali : Arriveranno solo nel primo quadrimestre del 2020 due importanti funzionalità di Samsung Galaxy Watch Active 2, inizialmente solo per il mercato USA. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 riceverà nuove funzioni nel Q1 2020: ecco quali proviene da TuttoAndroid.