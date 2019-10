È il mese del baseball

Oroscopo del mese di ottobre : bel cielo per i sentimenti dei Gemelli : È iniziato il mese di ottobre 2019. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in questo periodo? Vediamo, di seguito come andrà questo inizio di autunno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questo mese nel campo lavorativo è probabile che dobbiate mettervi particolarmente in gioco. Se ultimamente in amore avete vissuto dei problemi, in questo periodo sentite l'esigenza di più ...

Manovra - mini-taglio del cuneo fiscale : 40 euro al mese ma solo da metà 2020 : Cinquecento euro in più al mese il prossimo anno, che diventeranno mille a regime a partire dal 2021. Il saldo finale dell'operazione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti lo ha...

Automobili - a settembre vendite su del 13 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno : Netto rimbalzo del mercato Automobilistico italiano dopo una lunga serie di cali: il Mit comunica che nel mese appena concluso la Motorizzazione ha immatricolato 143.136 autovetture, con una crescita del 13,39% rispetto allo stesso mese del 2018, quando ne furono immatricolate 125.355. Sul fronte usato sono stati registrati 338.957 trasferimenti di proprietà pari a -0,12% rispetto a settembre 2018. A settembre quindi il volume globale delle ...

Elden Ring arriverà nel mese di aprile del 2020? : Elden Ring, il prossimo action RPG di FromSoftware sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, sarà pubblicato nell'aprile 2020, stando agli ultimi rumor.Poco tempo fa, l'utente Reddit ExHanzo ha rivelato che il gioco uscirà nell'aprile 2020 e che il primo gameplay verrà mostrato all'edizione di quest'anno dei The Game Awards, a dicembre.ExHanzo ha anche fornito alcuni dettagli interessanti sul sistema di combattimento e su alcune ...

Previsioni astrali del mese di ottobre : fortunati Scorpione e Capricorno - crisi per Leone : ottobre sarà un mese particolarmente favorevole dal punto di vista astrale e zodiacale per i nati sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. I primi vivranno un periodo particolarmente roseo con il partner, mentre i secondi riceveranno molte gratificazioni sul lavoro. Il Leone, invece, dovrà fare i conti con una seria crisi sentimentale del rapporto di coppia. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): ...

Le uscite del mese di ottobre - articolo : Dopo le prime avvisaglie dello scorso mese, ottobre apre ufficialmente la stagione caldissima dell'universo videoludico con una marea di uscite che tra AAA e indie soddisferà (forse fin troppo) davvero tutti i gusti.È il mese di due esclusive PlayStation diverse ma altrettanto attese, è il mese della novità profondamente artistica e delicata di Concrete Genie ma anche del ritorno dell'iconico Sir Daniel Fortesque in un remake di MediEvil che ...

A risparmiare si impara : al via il mese dell’educazione finanziaria : Fino al 31 ottobre sono centinaia gli eventi organizzati in tutta Italia per parlare di mutui, conti correnti, investimenti, pensioni e assicurazioni. Per recuperare un gap enorme che l’Italia ha con gli altri paesi industrializzati

Oroscopo del mese di ottobre : grandi cambiamenti per Scorpione e Pesci : Siamo da poco entrati nella stagione autunnale ed ottobre si appresta ad arrivare. L'Oroscopo di questo mese prevede grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, come lo Scorpione e i Pesci, ma allo stesso tempo parecchi giorni di calma e tranquillità per il Cancro e il Toro. Senza dubbio sarà un mese molto interessante dal punto di vista astrologico, scopriamo, dunque, cosa prevede l'Oroscopo di ottobre per tutti i 12 segni. Oroscopo di ...

Splendida iniziativa di Vans : presentata la collezione per celebrare il mese della Breast Cancer Awareness [GALLERY] : Vans presenta la collezione per celebrare il mese della Breast Cancer Awareness. Una parte del ricavato della collezione dedicata al cancro al seno verrà devoluta a Coppa Feel In onore del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Vans è orgoglioso di presentare una collezione pensata non solo per educare le giovani donne a controllare il loro seno e la diagnosi precoce, ma per mostrare la bellezza e la forza di coloro che sono ...

Previsioni astrali del mese di ottobre : periodo positivo per Ariete - Pesci e Acquario : ottobre sarà un molto interessante dal punto di vista zodiacale. Il decimo mese dell'anno regalerà soddisfazioni in amore ai nati sotto il segno dell'Acquario. Saranno trentuno giorni fortunatissimi per i Pesci, ai quali ottobre regalerà tante piacevoli novità. Lavoro e amore favoriranno anche il segno zodiacale dell'Ariete, per il quale si prospetta una situazione astrale particolarmente rosea. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 ...

Famiglia - la proposta del Pd : arriva l’assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio : Due proposte per la Famiglia: si tratta delle misure che il Partito Democratico vuole portare avanti attraverso due diversi strumenti. Il primo è l'assegno unico per ogni figlio a carico, il secondo è la dote unica per l'acquisto di servizi per l'infanzia. Ecco come funzionerebbero e in che modo dovrebbero sostenere le famiglie italiane.Continua a leggere

Previsioni Meteo Ottobre - attenzione : ondata di freddo e neve sull’Italia nei primi giorni del mese [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – Trova sempre più conferme nelle simulazioni modellistiche l’ipotesi di una configurazione meridiana per il corso della prima settimana di Ottobre in Europa. Le figure bariche, quindi, tenderebbero a disporsi con asse verticale e, in particolare, un promontorio anticiclonico subtropicale andrebbe rafforzandosi dal Marocco, Penisola Iberica Golfo di Biscaglia e fino al Regno Unito o quasi al Mar di Norvegia, ...

Auto elettriche pure : superata la soglia delle 1.000 immatricolazioni in un mese : Per la prima volta in Italia, ad aprile, è stata superata la soglia delle 1.000 Auto elettriche pure immatricolate in un mese, risultato che si è ripetuto in maggio e in giugno e che si deve certamente anche agli incentivi all’acquisto (“Ecobonus”) introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, grazie ai quali si è scalfita la barriera più rilevante alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l’elevato costo iniziale del veicolo. Questo ha fatto ...

Pd - parte l’app del partito - costerà un euro al mese. Tessere - sondaggi - proposte : tutto online. Lo slogan : “Tu vali tu” : “La nuova Pd App sta arrivando”. Nicola Zingaretti annuncia su Facebook il lancio dell’applicazione ufficiale del partito, previsto per il 15 ottobre, con cui punta a modificare la comunicazione con gli iscritti. Il segretario democratico ha postato un video che guida al funzionamento, passo dopo passo. Per gli utenti è necessario prima di tutto iscriversi, pagando una quota associativa di 1 euro mensile. Quindi, potranno ...