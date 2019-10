Dudelange-Qarabag interrotta | si ferma alla mezz’ora la gara di Europa League | il motivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nella serata diaccade l’incredibile. In Lussemburgo si stava giocando latra i padroni di casa dele gli azeri del. Al 30′, con gli ospiti in vantaggio per 2-0, la partita è stata sospesa. Il? Un drone con un drappo dell’Armenia sorvolava il campo e le teste dei giocatori, al che l’arbitro ha deciso di interrompere una prima volta il match. I tifosi del, visibilmente innervositi, hanno iniziato a manifestare il loro dissenso. L’Azerbaigian è stato in acceso conflitto con l’Armenia per molti anni per il predominio della regione.sospesa e giocatori rientrati negli spogliatoi. Al momento non è chiaro se si riprenderà a giocare. In basso la FOTO. Incroyable mais vrai un drone transportant un drapeau arménien (avec qui l’Azerbaidjan est en guerre depuis 30 ans) plane au dessus de la pelouse ...

