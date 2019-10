Donatella Tesei | la donna che libererà l' Umbria dai comunisti L' intervista di Pietro

Elezioni in Umbria - Salvini ufficializza la candidatura di Donatella Tesei : “Farà bene” : "La senatrice Tesei ha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Donatella Tesei, candidata per il centrodestra in corsa per le Elezioni regionali in Umbria, che si terranno il prossimo 27 ottobre.Continua a leggere