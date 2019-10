Domeniche bestiali – Il diesse “onnivoro” del Trento e l’ira funesta in Promozione veneta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Calci, schiaffi, sputi, arbitri inseguiti e maltrattati, campetti polverosi e impervi, cronache surreali e a volte sgrammaticate e addirittura i colpi fantascientifici di Holly e Benji replicati sul terreno di gioco. È quello che accade ogni settimana nel calcio dilettantistico: lontano dai riflettori (e dai soldi) di Serie A e Champions, tra inciviltà per nulla celata pochi virtuosismi ma anche uno spirito rustico e sincero che per molti versi il pallone “d’elitè” ha perso. Spirito rustico che sarà sicuramente poco apprezzato dagli arbitri, che nelle categorie inferiori, giovanissimi e lontano dai riflettori sono costretti ogni week end a subire angherie di tutti i tipi, goliardiche in alcuni casi, per nulla simpatiche in altri. ARBITRI, ACQUA, VINO E “AGITAZIONE IMMOTIVATA” – Fa specie ad esempio che il Città di Gragnano, squadra di Eccellenza campana, abbia preso una ...

