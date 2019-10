Domani sarà venerdì e torna Vodafone Happy Friday con un regalo niente male

Atletica - Davide Re : “Sono riuscito a fare quello che avevamo programmato. Oggi era importante - Domani lo sarà di più : Davide Re ha vinto in 45.08 la terza batteria dei 400 metri piani ai Mondiali di Atletica in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro ha staccato in scioltezza il pass per le semifinali. L’atleta italiano a fine gara, conscio della bella prestazione ha rilasciato un’intervista in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Così l’azzurro ai microfoni RAI: “Per ora sono molto contento, non pensavo di riuscire a correre in ...

Domani sarà inaugurato Ohana : centro per famiglie del II Municipio : Roma – Apre Ohana, il centro per le famiglie del Secondo Municipio in via Cheren 5, uno spazio pubblico e gratuito di ascolto e di sostegno per tutte le persone del territorio che lavorerà in collaborazione con le istituzioni, le scuole e i servizi locali. Il centro sarà inaugurato martedì 1 ottobre alle ore 15 presso la sede stessa. Il centro sarà aperto tutti i giorni e offrirà su appuntamento innumerevoli servizi: sostegno psicologico, ...

Manovra - Domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri : "Sarà da 30 mld - giù cuneo fiscale" | Bordata a Salvini : "C'è il conto del Papeete" : Nella Manovra finanziaria ci sarà una "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

Da Domani le canzoni di Lucio Battisti e Mogol saranno disponibili sulle piattaforme di musica in streaming : A partire da domenica 29 settembre le canzoni più famose e apprezzate di Lucio Battisti saranno disponibili sulle principali piattaforme di musica in streaming, dopo una lunga e travagliata vicenda che aveva reso praticamente impossibile l’ascolto online degli album realizzati

F2 : Juan Manuel Correa sarà operato Domani alle gambe. Il pilota è pienamente cosciente : Ulteriori aggiornamenti arrivano sulle condizioni del pilota statunitense di F2 Juan Manuel Correa, vittima del tragico incidente che è costato la vita al collega francese Anthoine Hubert lo scorso 31 agosto durante la gara a Spa-Francorchamps, in Belgio. Lo stato di salute del 20enne nativo di Quito è in miglioramento, soprattutto dal punto di vista polmonare, ed è cosciente. Ora l’attenzione dei medici si sposta sugli arti inferiori, ...

Allerta ghiacciaio - il sindaco : “Domani sarà aperta una via alternativa” : Da domani verrà aperta una via alternativa alla strada comunale della Val Ferret, chiusa per il pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux. Lo ha confermato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il percorso sterrato, riservato ai residenti e ai gestori delle attività, potrà essere utilizzato giorno e notte perché si trova lontano dall’area in cui potrebbe cadere il ghiaccio. L'articolo Allerta ghiacciaio, il sindaco: ...

Il nuovo trailer di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà pubblicato Domani : Ci stiamo avvicinando all'uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order. A novembre il gioco di avventura e azione in terza persona sarà lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e lo sviluppatore Respawn Entertainment ha annunciato che un nuovo trailer verrà presentato domani, 26 settembre.Respawn ha fatto sapere via Twitter che un live streaming è in programma per il 26 settembre con alcune rivelazioni per la prossima generazione di prodotti Star ...

Concorso Ripam Campania : Domani 24 settembre sarà l'ultimo giorno previsto : Nella giornata di oggi 23 settembre, sono in corso di svolgimento le prove preselettive per i laureati del profilo D del Concorso Ripam indetto della Regione Campania, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera N sino ai candidati con la lettera S. Le prove per tale Concorso sono iniziate lo scorso 2 settembre con i candidati diplomati del profilo C e termineranno nel pomeriggio di domani 24 settembre con i candidati il cui cognome ...

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : rimonta vincente di Venezia. Domani sarà di nuovo sfida contro Sassari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale di Supercoppa Italiana 2019 di basket finisce qui. L’appuntamento è fissato per Domani quando si giocheranno la finale 3°-4° posto, ma soprattutto quella per il 1° posto tra Sassari e Venezia. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Brindisi parte benissimo, mettendo in campo una certa garra e finendo anche a +22. Poi, ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Il secondo posto era il massimo possibile - Domani Marquez sarà imprendibile” : Fabio Quartararo non si ferma più. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi mesi, e dopo aver letteralmente sfiorato la prima vittoria in carriera sette giorni fa a Misano, oggi il francese ha messo in mostra un altro pezzo di bravura, conquistando la piazza d’onore nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Dopotutto il pilota del team Yamaha Petronas è stato l’unico a contenere il ...

MotoGp – Petrucci e il problema con le gomme : “se Domani piove con le soft sarà un problema” : Danilo Petrucci sottolinea la propria difficoltà con le gomme soft: in caso di pioggia, la giornata di domani potrà risultare davvero difficile per il pilota Ducati Solo un 12° posto per Danilo Petrucci sul circuito di Aragon. Sul tracciato spagnolo il pilota Ducati sente un buon feeling con le gomme dure, ma si è trovato in difficoltà con le morbide. E come spiegato a Sky Sport, la possibile pioggia di domani potrebbe complicare le cose: ...

Domani sulla piattaforma Rousseau ci sarà un voto sul cosiddetto “patto civico per l’Umbria” : Domani, dalle 10 alle 19, gli iscritti del Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per esprimere la loro opinione su un eventuale “patto” tra il Movimento 5 Stelle e altri partiti per le elezioni regionali in Umbria, che saranno il

Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday con un regalo niente male : Domani sarà venerdì, 13 settembre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday con un regalo niente male proviene da TuttoAndroid.

Vuelta di Spagna - ‘Attacco al potere’! Quintana svela : “Domani tenteremo un golpe - sarà tappa importante” : Nairo Quintana prepara il ‘golpe’ in vista della 15ª tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano in fiducia per la frazione di domani che risulta adatta alle sue caratteristiche La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una frazione che regalerà un margine importante a chi avrà la gamba necessaria ad affrontare i quattro GPM di prima categoria e l’arrivo in salita 1200 metri del Puerto del Acebo. Una frazione ...