Diventa beato il cardinale polacco che combattè il comunismo e appoggiò l' elezione di

La Galleria degli Uffizi Diventa a misura di bambino : la Tebaide di Beato Angelico a 65 cm dal suolo : Ritornato dalla Spagna per un prestito, "La Tebaide" di Beato Angelico è stata posta a soli 65 centimetri dal suolo per poter essere meglio ammirata dai bambini. Il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt: "È l'opera più amata dai piccini per le storie che racconta, per questo abbiamo scelto di abbassarla".Continua a leggere