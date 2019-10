Disabili | federazioni abbandonano il tavolo al Miur sull’inclusione scolastica | “Volevamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Mesi di lavoro per organizzare un incontro all’Osservatorio nazionaledirettamente con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Ma quando le due principaliitaliane di organizzazioni che si occupano di difendere i diritti dei, Fand e Fish, erano riuscite a ottenere per il 1 ottobre undi discussione e confronto al, il responsabile del dicastero di viale Trastevere ha lasciato la conduzione dell’incontro a un dirigente del. Così, le associazioni hanno deciso di abbandonare il meeting come forma di protesta. “Abbiamo lasciato ilperché non è stato dato spazio, alla presenza del ministro Fioramonti, alle dueche rappresentano oltre la metà delle personein Italia. Si è avviato un dibattito inusuale, dando inizialmente la parola in un modo estemporaneo ad altre associazioni presenti e non a ...

