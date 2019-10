Diretta Wolfsberger-Roma 0-1 | vantaggio firmato da Spinazzola

Wolfsberger-Roma 0-0 Diretta live : austriaci vicini al gol! : Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l’Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi ...

22′ Miracolo di Mirante che in tuffo va a levare il pallone dalla porta su un colpo di testa a botta sicura di Ritzmaier. 20′ Primo corner per gli austriaci, che si conclude con un fallo in attacco. 18′ Giallo per Sollbauer che stende Kalinic a centrocampo. 17′ Contropiede giallorosso, Zaniolo progressione centrale e palla in verticale per Kluivert che punta il terzino ...

13′ Zaniolo dalla sinistra prende il tempo all'avversario e mette in mezzo ma non trova nessuno dei compagni. 11′ Roma che ora ha preso il comando del gioco, trovando bene Kluivert e Zaniolo sugli esterni. 9′ Pastore da calcio d'angolo mette in mezzo il pallone e trova Mancini che però non inquadra la porta di testa. 7′ Incursione di Spinazzola dalla ...

7′ Incursione di Spinazzola dalla sinistra, supera due uomini ma poi perde palla al momento del cross. 5′ Kalinic riceve palla da Pastore e smista per Zaniolo che però non controlla il pallone sulla fascia sinistra. 3′ Aggressiva la squadra austriaca, prova la Roma ad abbassare i ritmi di gioco. 1′ Subito rischio per la Roma, Santon sbaglia il passaggio per Mirante che ...

18.38 Kalinic debutta da titolare in attacco nella Roma insieme al portiere Mirante, ci saranno 8 giocatori diversi rispetto all'ultima uscita contro il Lecce. 18.34 L'Incontro è un inedito non si erano mai affrontate Roma e Wolfsberger in nessuna competizione. 18.30 A disposizione per le due squadre: Wolfsberger: Gollner, Schmidt, Sparangler, Baumgartner, Wernitznig, Kuttin, Schmerbock. Roma: Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Varetout, Antonucci.

18.30 A disposizione per le due squadre: Wolfsberger: Gollner, Schmidt, Sparangler, Baumgartner, Wernitznig, Kuttin, Schmerbock. Roma: Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Varetout, Antonucci. 18.28 Riposa Pau Lopez per un fastidio muscolare avvertito nella scorsa partita contro il Lecce in Serie A. 18.25 Ecco le formazioni ufficiali: WOLFSBERGER (4-1-3-2): Kofler; Novak, ...

Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l'Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi ...