DIRETTA Bayern Monaco-Olimpia Milano | LIVE Eurolega basket 2019-2020 | orario della

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Inizia stasera il cammino dell’in. Dopo anni difficili, in seguito a una campagna acquisti faraonica, con la ciliegina del recentissimo arrivoleggenda argentina Luis Scola, l’punta a tornare tra le grandimassima competizione continentale. Sarà, però, un battesimo di fuoco visto che i ventotto volte campioni d’Italia dovranno misurarsi con il. I campioni di Germania, i quali schierano anche l’azzurro Diego Flaccadori, sono un avversario a dir poco ostico. Il sodalizio bavarese, in estate, si è rafforzato con nientemeno che Greg Monroe, un pivot devastante in post basso e dotato di buonissime qualità di passatore per la stazza, il quale ha giocato per 9 anni in NBA. Nelle sue stagioni migliori, ai tempi dei Detroit Pistons, Moose era giocatore da 15 punti e 10 rimbalzi a partita. Progressivamente, però, ha ...

infoitsport : EuroLeague - Olimpia Milano, Scola ce la fa: esordio col Bayern. Giallo diretta tv? - ninth9ste : Su @Pianeta_Basket viene sottolineato come, secondo il sito di @EuroLeague, la partita tra @fcb_basketball e… - l_honestly : RT @sgo85829990: @jo19N26 State esagerando. A parte che pochi gol belli all'anno non lo rendono un top player, quello di ieri sera, non è… -